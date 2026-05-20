Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Catania-Lecco, Ravenna-Salernitana e le altre partite: gli orari

Playoff Serie C, stasera il ritorno dei quarti di finale. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport.

Vietato sbagliare nei playoff di Serie C. Si giocano questa sera le partire di ritorno dei quarti di finale degli spareggi, che mettono in palio le semifinali. Saranno definite così le 4 squadre che si giocheranno ancora l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B. Si parte alle 20 con il confronto tra Ascoli e Potenza che ripartono dallo 0-0 dell’andata. In contemporanea si giocherà un confronto che sembra già deciso: l’Union Brescia ospita in casa il Casarano dopo il 3-0 ottenuto in trasferta, ai pugliesi servirà un miracolo. Alle 20:30 Catania e Lecco ripartono dallo 0-0 dell’andata, mentre a chiudere alle 20:45 il Ravenna proverà a ribaltare lo 0-2 dell’andata contro la Salernitana di Serse Cosmi. Tutti e quattro i match dei playoff in programma oggi si potranno vedere in TV e streaming in chiaro su Rai Sport, oltre che su Sky, Sky GO e NOW.

Gli orari delle partite di ritorno che si giocheranno mercoledì 20 maggio

Queste dunque le 4 partite in programma oggi per il ritorno dei quarti dei playoff di Serie C. In palio dunque le semifinali, con le 4 vincitrici che poi si affronteranno per decretare chi salirà in Serie B:

Ascoli-Potenza ore 20 (Sky)

Union Brescia-Casarano ore 20 (Sky)

Catania-Lecco ore 20:30 (Sky)

Ravenna-Salernitana 20:45 (Sky, Rai Sport)

Dove vedere i playoff di Serie C in diretta tv e streaming

Come noto le partite dei playoff di Serie C si potranno seguire in TV a pagamento su Sky. Diretta garantita dunque per gli abbonati all'emittente satellitare, mentre solo una partita sarà offerta in chiaro su Rai Sport, si tratta di Ravenna-Salernitana, a partire dalle 20:45. Anche lo streaming di questo match sarà gratuito, mentre quello di tutti gli altri match si potranno vedere su dispositivi portatili e fissi, su Sky GO e NOW, servizi per abbonati.