Playoff Serie C oggi in TV, dove vedere Salernitana-Ravenna, Lecco-Catania e le altre partite: gli orari

In campo l’andata dei quarti dei playoff di Serie C. Si gioca Salernitana-Ravenna, Lecco-Catania, Casarano-Union Brescia e Potenza-Ascoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

I playoff di Serie C entrano nella loro fase cruciali. Al via la seconda fase nazionale, ovvero i quarti, con i match d'andata da giocare oggi, domenica 17 maggio, con calcio d'inizio alle ore 20 per tre sfide e solo una alle 20:45. Match clou è sicuramente Salernitana-Ravenna con i granata che giocheranno la prima partita in casa all'Arechi in quanto i romagnoli sono risultati come la migliore terza e dunque testa di serie. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20 con gli uomini di Cosmi pronti a sfidare la squadra di Mandorlini cercando di fare risultato in casa con un numero di gol importante.

Alle 20 anche le sfide tra Casarano e Union Brescia ma anche Potenza-Ascoli. Si sfidano dunque una delle sorprese di questi playoff, come la squadra pugliese, e le Rondinelle che hanno concluso al secondo posto nel girone A. Interessante anche la sfida tra il Potenza e l'Ascoli con i padroni di casa che si candidano ad essere un avversario da non sottovalutare rispetto ai marchigiani che di certo partono con i favori dei pronostici. Alle 20:45 chiude il programma delle partita d'andata Lecco-Catania. Siciliani sulla carta favoriti anche per via del match di ritorno in casa. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Gli orari delle partite di andata che si giocheranno domenica 17 maggio

In campo quattro partite che vedranno protagoniste le otto squadre pronte a contendersi l'ultimo posto rimasto libero nel prossimo campionato di Serie B. Questi gli orari delle sfide:

Lecco-Catania ore 20.45 (Sky Sport 252, in chiaro su Rai Sport canale 58)

Salernitana-Ravenna ore 20 (Sky Sport 253)

Casarano-Union Brescia ore 20 (Sky Sport 254)

Potenza-Ascoli ore 20 (Sky Sport 255)

Dove vedere i playoff di Serie C in diretta tv e streaming

Le gare d'andata valide per i quarti dei playoff di Serie C saranno trasmesse in diretta tv su Sky, riservati ai soli abbonati alla piattaforma satellitare. Solo una partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport al canale 58 del digitale terrestre. In alternativa le partite saranno trasmessa anche in streaming sull'app di Sky Go, su NOW e su RaiPlay (solo una delle quattro partita prevista da programma tv anche sulle reti Rai) tramite sito ufficiale o app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.