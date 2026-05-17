MotoGP oggi, Acosta in pole per la gara del GP Catalogna a Barcellona: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Catalogna a Barcellona: si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14:00: Pedro Acosta in pole precedendo Morbidelli, Bezzecchi parte 12° appena davanti a Bagnaia. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle ore 20:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara di oggi della MotoGP a Barcellona
1ª FILA: 1. Acosta (KTM), 2. Morbidelli (VR46), 3. Alex Marquez (Gresini)
2ª FILA: 4. Raul Fernandez (Trackhouse), 5. Zarco (LCR), 6. Di Giannantonio (VR46)
3ª FILA: 7. Quartararo (Yamaha), 8. Binder (KTM), 9. Martin (Aprilia)
4ª FILA: 10. Mir (Honda), 11. Miller (Pramac), 12. Bezzecchi (Aprilia)
5ª FILA: 13. Bagnaia (Ducati), 14. Bastianini (Tech3), 15. Aldeguer (Gresini)
6ª FILA: 16. Marini (Honda), 17. Vinales (Tech3), 18. Ogura (Trackhouse)
7ª FILA: 19. Rins (Yamaha), 20. Moreira (LCR), 21. Augusto Fernandez (Yamaha)
8ª FILA: 22. Razgatlioglu (Pramac)
I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole
La gara del GP di Catalogna della MotoGP 2026 scatterà con Pedro Acosta dalla pole position. Il pilota spagnolo della KTM è stato il più veloce nelle qualifiche del sabato a Barcellona, chiudendo il Q2 in 1:38.068 e mettendosi davanti a tutti in un weekend in cui si è confermato tra i riferimenti assoluti sul giro secco.
In prima fila con lui ci saranno Franco Morbidelli, secondo con la Ducati del team VR46 a 233 millesimi, e Alex Marquez, terzo con la Gresini a 274 millesimi. Una prima fila molto indicativa anche in vista della gara lunga: Acosta ha il vantaggio della posizione, Morbidelli può provare a confermare il passo mostrato nel sabato e Alex Marquez arriva alla domenica forte anche della vittoria nella Sprint.
La seconda fila sarà composta da Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Più complicata la situazione per i big del Mondiale: Jorge Martin partirà nono dopo una qualifica segnata anche dalle cadute, mentre Marco Bezzecchi, leader della classifica piloti, scatterà solo dodicesimo. Ancora più indietro Pecco Bagnaia, eliminato in Q1 e costretto a partire dalla tredicesima casella.
Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3
Ad aprire il programma di oggi del GP della Catalogna sul circuito di Barcellona sarà la gara della Moto3 che partirà alle ore 11. A seguire, alle ore 12:15, ci sarà quindi la corsa della Moto2, mentre a chiudere il programma di questo sesto round del Motomondiale 2026 sarà la gara della MotoGP che prenderà il via alle ore 14.
Le caratteristiche del circuito di Barcellona per il GP della Catalogna
Ad ospitare la gara di oggi del GP della Catalogna della MotoGP 2026 sarà lo storico circuito di Barcellona-Catalunya situato nel comune di Montmelò che si trova a 20 km a nord-est di Barcellona. È un tracciato di 4,7 chilometri, con 6 curve a sinistra, 8 a destra e un rettilineo da 1047 metri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito catalano è un tracciato altamente impegnativo per i freni a causa dell'alternarsi di rettilinei e curve piuttosto brusche che non permette ai freni di raffreddarsi. Le frenate sono 9 per un totale di 29 secondi al giro e di queste quattro sono considerate altamente impegnative per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre soltanto una è scarsamente impegnativa. La staccata alla prima curva è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano ad oltre 341 km/h ed entrano in curva a 101 km/h dopo 4,9 secondi di decelerazione in cui percorrono 266 metri.
Lo scorso anno ad imporsi nella gara della classe regina del Motomondiale sul tracciato catalano fu Alex Marquez che sul traguardo ha preceduto il fratello Marc ed Enea Bastianini. Il record della pista del giro più veloce in gara a Barcellona appartiene a Pedro Acosta con l'1:39.664 piazzato nella edizione 2024 del GP della Catalogna della MotoGP.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di Barcellona-Catalogna oggi
1ª FILA: 1. Pedro Acosta (KTM), 2. Franco Morbidelli (VR46), 3. Alex Marquez (Gresini)
2ª FILA: 4. Raul Fernandez (Trackhouse), 5. Johann Zarco (LCR), 6. Fabio Di Giannantonio (VR46)
3ª FILA: 7. Fabio Quartararo (Yamaha), 8. Brad Binder (KTM), 9. Jorge Martin (Aprilia)
4ª FILA: 10. Joan Mir (Honda), 11. Jack Miller (Pramac), 12. Marco Bezzecchi (Aprilia)
5ª FILA: 13. Francesco Bagnaia (Ducati), 14. Enea Bastianini (Tech3), 15. Fermin Aldeguer (Gresini)
6ª FILA: 16. Luca Marini (Honda), 17. Maverick Vinales (Tech3), 18. Ai Ogura (Trackhouse)
7ª FILA: 19. Alex Rins (Yamaha), 20. Diogo Moreira (LCR), 21. Augusto Fernandez (Yamaha)
8ª FILA: 22. Toprak Razgatlioglu (Pramac)
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
La corsa di oggi della MotoGP a Barcellona è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito del Montmelò è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.
Diversi invece gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP della Catalogna: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 20:30 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Allo stesso orario disponibile anche lo streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP della Catalogna: orari TV8 e Sky della diretta
Oggi sul circuito del Montmelò di Barcellona va in scena la sesta gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro in differita su TV8.
L'orario della partenza del GP della Catalogna della MotoGP è fissato alle ore 14:00 di oggi. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato catalano, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del sesto gran premio stagionale. Prima ci saranno le gara della Moto3 (alle 11:00) e della Moto2 (alle 12:15).