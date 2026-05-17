MotoGP oggi, Acosta in pole per la gara del GP Catalogna a Barcellona: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La mappa del circuito Barcelona–Catalunya del Montmelò su cui oggi si corre la gara del GP della Catalogna della MotoGP 2026.

Ad ospitare la gara di oggi del GP della Catalogna della MotoGP 2026 sarà lo storico circuito di Barcellona-Catalunya situato nel comune di Montmelò che si trova a 20 km a nord-est di Barcellona. È un tracciato di 4,7 chilometri, con 6 curve a sinistra, 8 a destra e un rettilineo da 1047 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito catalano è un tracciato altamente impegnativo per i freni a causa dell'alternarsi di rettilinei e curve piuttosto brusche che non permette ai freni di raffreddarsi. Le frenate sono 9 per un totale di 29 secondi al giro e di queste quattro sono considerate altamente impegnative per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre soltanto una è scarsamente impegnativa. La staccata alla prima curva è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano ad oltre 341 km/h ed entrano in curva a 101 km/h dopo 4,9 secondi di decelerazione in cui percorrono 266 metri.

Lo scorso anno ad imporsi nella gara della classe regina del Motomondiale sul tracciato catalano fu Alex Marquez che sul traguardo ha preceduto il fratello Marc ed Enea Bastianini. Il record della pista del giro più veloce in gara a Barcellona appartiene a Pedro Acosta con l'1:39.664 piazzato nella edizione 2024 del GP della Catalogna della MotoGP.