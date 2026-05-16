MotoGP Barcellona, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, occhi su Bezzecchi e Martin

La diretta tv di qualifiche e gara sprint per il Gp di Barcellona. Per tutti in tifosi la possibilità di seguire il sabato di MotoGP, comprese qualifiche e sprint della classe regina in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208), e in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it. Anche le qualifiche della Moto3 e della Moto2 saranno trasmesse sui medesimi canali.