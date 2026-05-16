MotoGP Barcellona, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, occhi su Bezzecchi e Martin

MotoGP oggi in pista per il GP Barcellona: qualifiche in programma alle 10:45. Alle 14:55 la sprint race mentre la gara è in calendario domani alle 14:00. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
A che ora iniziano le FP2 della MotoGP
Le FP2 della MotoGP prenderanno il via a partire dalle ore 10:10 fino alle 10:45 quando poi inizieranno le qualifiche.
MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00
Dopo le qualifiche e la gara sprint di oggi, la MotoGP poi si darà appuntamento per la gara di domani, domenica 17 maggio, con la partenza fissata alle ore 14. Questo il programma completo di domenica:
- 9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP
- 11:00: Gara Moto3
- 12:15: Gara Moto2
- 14:00: Gara MotoGP
Le caratteristiche del circuito di Catalunya a Montmeló per il GP Barcellona di MotoGP
La MotoGP torna in pista e correrà sul circuito del Montmeló, lungo 4,66 km. Inaugurato nel 1991, il tracciato è situato 20 km a nord di Barcellona. Un tracciato che presenta 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e il rettilineo più lungo misura ben 1047 metri. Si tratta di una delle piste più impegnative per i freni: nove frenate al giro per complessivi 29 secondi. La curva più impegnativa per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 341 km/h a 101 km/h in 4,9 secondi in cui percorrono 266 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,2 kg.
Dove vedere la MotoGP oggi: alle 10:45 le qualifiche per la pole
La diretta tv di qualifiche e gara sprint per il Gp di Barcellona. Per tutti in tifosi la possibilità di seguire il sabato di MotoGP, comprese qualifiche e sprint della classe regina in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208), e in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it. Anche le qualifiche della Moto3 e della Moto2 saranno trasmesse sui medesimi canali.
MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Barcellona: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it.