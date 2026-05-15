MotoGP, GP Catalogna 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Barcellona in diretta TV e streaming

Oggi con le prove libere si apre il GP di Catalogna della MotoGP 2026 sul circuito di Barcellona: ecco gli orari TV di prove, qualifiche, Sprint Race e gara del sesto round stagionale del Motomondiale e dove vederle in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8.

Oggi, venerdì 15 maggio, si apre il GP di Catalogna della MotoGP 2026, sesto appuntamento del Motomondiale. La classe regina torna subito in pista dopo il weekend di Le Mans e lo fa sul circuito di Barcellona, al Montmeló, per un fine settimana con il formato tradizionale: prove libere e pre-qualifiche al venerdì, qualifiche e Sprint Race al sabato, gare di Moto3, Moto2 e MotoGP alla domenica.

Gli orari italiani sono quelli canonici del Motomondiale europeo: la Sprint Race della MotoGP si corre sabato alle 15:00, mentre la gara lunga scatterà domenica alle 14:00. L'intero weekend sarà trasmesso in diretta TV e streaming da Sky e NOW, mentre su TV8 saranno visibili in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint del sabato. Le gare della domenica, invece, andranno in onda gratis in differita.

Il GP di Catalogna arriva in un momento molto particolare della stagione. A Le Mans l'Aprilia ha monopolizzato il podio con la vittoria di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ai Ogura, ridisegnando anche la classifica iridata: il riminese resta leader del Mondiale, ma lo spagnolo è ormai a un solo punto dal compagno di squadra. Ducati, invece, arriva a Barcellona con un quadro più complicato: Pecco Bagnaia deve riscattare la caduta del GP di Francia, mentre Marc Marquez sarà assente dopo la doppia operazione subita in seguito al brutto incidente nella Sprint di Le Mans e non verrà sostituito dal team ufficiale.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Catalogna di MotoGP a Barcellona

Questi gli orari TV del GP di Catalogna del Motomondiale 2026, con la programmazione completa del weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Barcellona per quanto riguarda Sky, NOW, SkyGo e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 15 maggio

9:00 – 9:35: FP1 Moto3

9:50 – 10:30: FP1 Moto2

10:45 – 11:30: FP1 MotoGP

13:15 – 13:50: Prove Moto3

14:05 – 14:45: Prove Moto2

15:00 – 16:00: Pre-Qualifiche MotoGP

Tutte le sessioni del venerdì saranno trasmesse in diretta TV solo su Sky Sport MotoGP, e in streaming su NOW e SkyGo.

Sabato 16 maggio

8:40 – 9:10: FP2 Moto3

9:25 – 9:55: FP2 Moto2

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP

12:45 – 13:25: Qualifiche Moto3

13:40 – 14:20: Qualifiche Moto2

15:00: Sprint Race MotoGP

Le qualifiche della MotoGP, della Moto3 e della Moto2 e la Sprint Race della classe regina saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e SkyGo e in chiaro su TV8 e tv8.it.

Domenica 17 maggio

9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP

11:00: Gara Moto3

12:15: Gara Moto2

14:00: Gara MotoGP

Le tre gare della domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, NOW e SkyGo. Su TV8 e tv8.it andranno invece in differita: la gara della Moto3 alle 14:00, quella della Moto2 alle 15:15 e il Gran Premio della MotoGP alle 20:30.

Dove vedere il GP Catalogna della MotoGP in diretta TV e streaming

Il GP di Catalogna della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky. Tutte le sessioni del weekend sul circuito di Barcellona saranno visibili su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo per gli abbonati.

Il weekend del sesto gran premio stagionale sarà disponibile anche in streaming su NOW, previa sottoscrizione del Pass Sport. Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, saranno invece trasmesse in chiaro e in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Le gare della domenica non saranno in diretta in chiaro ma in differita: Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 20:30. Uguali gli orari per vederle in streaming gratis su tv8.it.