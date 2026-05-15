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Giro d’Italia LIVE, oggi la 7a tappa da Formia a Blockhaus il percorso di 244km inizia alle 10.50

Oggi si scala il Blockhaus, dopo 244 chilometri partendo da Formia. Una tappa “alpina” che darà scossoni enormi alla classifica generale dove in rosa c’è il portoghese Afonso Eulialo.

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15 Maggio 2026 7:00
Ultimo agg. 7:12
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Ballerini vittorioso a Napoli davanti a Stuyven
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La 7ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, venerdì 15 maggio, si parte da Formia alle ore 10.50. Orario di arrivo previsto alle 17.00. In Maglia Rosa ci sarà il portoghese Eulialo ma sarà una tappa che spingerà i migliori e i favoriti a darsi battaglia nella frazione più lunga del Giro 2026. Sarà un continuo salire con oltre 4.600 metri di dislivello e un finale incandescente che porterà il gruppo in cima al Blockhaus: una salita di 16km con punte al 14% e vetta a oltre 1.600 metri. 

La classifica generale e le altre maglie

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Giro d'Italia 2026
07:10

Dove vedere la 7ª tappa Formia-Blockhaus

Anche questa settimana tappa sarà trasmessa in diretta integrale sulle reti Rai (Rai 2 e Rai SportHD) e su Eurosport in TV. In streaming sarà visibile su RaiPlay in chiaro e Discovery+ solo per abbonati.

A cura di Alessio Pediglieri
07:00

7a tappa del Giro d'Italia: da Formia al Blockhaus

Tappone, il più lungo di tutta l'edizione 2026 questo Formia-Blockhaus da 244 chilometri complessivi, su 4.600 metri di dislivello e un tracciato costantemente in quota che si conclude dopo due GPM, Roccaraso di 2a e Blockhaus di 1a categoria. La salita abruzzese è ormai un grande classico della Corsa Rosa visto che è stata inaugurata Eddy Merckx nel 1967 e l’ultima volta che si è arrivati qui ci ha vinto Jai Hindley, oggi alla Red Bull Bora con Pellizzari, nel 2022, quando poi fece suo il Giro.

A cura di Alessio Pediglieri
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