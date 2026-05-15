Giro d’Italia LIVE, oggi la 7a tappa da Formia a Blockhaus il percorso di 244km inizia alle 10.50

La 7ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, venerdì 15 maggio, si parte da Formia alle ore 10.50. Orario di arrivo previsto alle 17.00. In Maglia Rosa ci sarà il portoghese Eulialo ma sarà una tappa che spingerà i migliori e i favoriti a darsi battaglia nella frazione più lunga del Giro 2026. Sarà un continuo salire con oltre 4.600 metri di dislivello e un finale incandescente che porterà il gruppo in cima al Blockhaus: una salita di 16km con punte al 14% e vetta a oltre 1.600 metri.
La classifica generale e le altre maglie
Dove vedere la 7ª tappa Formia-Blockhaus
Anche questa settimana tappa sarà trasmessa in diretta integrale sulle reti Rai (Rai 2 e Rai SportHD) e su Eurosport in TV. In streaming sarà visibile su RaiPlay in chiaro e Discovery+ solo per abbonati.
7a tappa del Giro d'Italia: da Formia al Blockhaus
Tappone, il più lungo di tutta l'edizione 2026 questo Formia-Blockhaus da 244 chilometri complessivi, su 4.600 metri di dislivello e un tracciato costantemente in quota che si conclude dopo due GPM, Roccaraso di 2a e Blockhaus di 1a categoria. La salita abruzzese è ormai un grande classico della Corsa Rosa visto che è stata inaugurata Eddy Merckx nel 1967 e l’ultima volta che si è arrivati qui ci ha vinto Jai Hindley, oggi alla Red Bull Bora con Pellizzari, nel 2022, quando poi fece suo il Giro.