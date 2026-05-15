Giro d’Italia LIVE, oggi la 7a tappa da Formia a Blockhaus il percorso di 244km inizia alle 10.50

Tappone, il più lungo di tutta l'edizione 2026 questo Formia-Blockhaus da 244 chilometri complessivi, su 4.600 metri di dislivello e un tracciato costantemente in quota che si conclude dopo due GPM, Roccaraso di 2a e Blockhaus di 1a categoria. La salita abruzzese è ormai un grande classico della Corsa Rosa visto che è stata inaugurata Eddy Merckx nel 1967 e l’ultima volta che si è arrivati qui ci ha vinto Jai Hindley, oggi alla Red Bull Bora con Pellizzari, nel 2022, quando poi fece suo il Giro.