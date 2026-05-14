La Rose Rockets prova a vincere la tappa di Napoli ma provoca la maxi caduta di sprinter sul traguardo

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Tutti lo avevano previsto e puntualmente è avvenuto: il patatrac sull'ultima curva prima dell'ultimo rettilineo in leggera salita e sul pavé che portava i corridori al traguardo di Napoli per la 6a tappa del Giro 2026. A salvarsi sono stati solo in due, Davide Ballerini (Astana XDS) e Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) che si sono giocati in mini volata il successo finito all'italiano. Dietro, tutti a terra in un capitombolo provocato dal trenino della Unibet Rose Rockets che ai 5km ha preso il comando della corsa senza più mollarlo, ma che ha sbagliato l'entrata al momento decisivo, creando il caos. Il solo Magnier è riuscito a rialzarsi subito e incredibilmente si è preso comunque un terzo posto al traguardo.

Cos'è accaduto sul traguardo di Napoli della 6ª tappa: la caduta degli sprinter

Non pioveva ma aveva piovuto, c'era il pavé bagnato, si sapeva che la curva a destra si restringeva per poi riaprire la carreggiata. E si sapeva anche che si sarebbe arrivati in gruppo serrato, spintonandosi per prendere le posizioni migliori. E si sapeva che il rischio di caduta fosse altissimo. Ma nessuno se n'è avveduto, la voglia e la possibilità di prendersi la gloria di giornata ha avuto la meglio e tutti i favoriti si sono ritrovati gambe all'aria e sedere sull'asfalto. Da Jonathan Milan (per lui fin qui un Giro maledetto) a Groenewegen tutti i migliori sono rimasti coinvolti.

La Rose Rockets e la vaoglia di far vincere Groenewegen: l'errore di Reinders

A scatenare il caos è stata una manovra sbagliata da parte di l'errore di Emar Reinders, corridore della Unibet Rose Rockets, pesce pilota di Groenewegen velocista di punta del team che ha innescato l'inevitabile effetto domino: una carambola figlia del tentativo della Professional di cercare la prima storica vittoria al Giro d'Italia, al suo debutto ufficiale in una grande corsa a tappe del WorldTour.

Proprio i Rockets avevano deciso di provarci sin dal momento in cui la strada lo aveva permesso con un via radio che aveva deciso di prendere le redini della corsa a -5 dal traguardo, ordine puntualmente eseguito: gli uomini del team olandese-francese hanno iniziato a tirare per portare Groenewegen nella posizione migliore, fino all'ultimo momento. Ma nell'istante decisivo, Reinders ha trascinato tutti nel vuoto. Per i Rockets occasione storica mancata, per tutti gli altri ennesimo capitombolo di un Giro che non lascia tregua.