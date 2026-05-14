Giro d’Italia LIVE, oggi la 6° tappa da Paestum a Napoli: il percorso di 142 km inizia alle 13.50

Per il passaggio del Giro d'Italia in Campania è stata predisposta anche la chiusura di un tratto autostradale. La corsa infatti passerà anche sull'autostrada A1 Milano-Napoli e sul Ramo H39 nel corso della tappa che da Paestum arriverà fino a Napoli (traguardo su Piazza del Plebiscito. In una nota è stato specificato che "sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 10:00 alle 16:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti". Di che tratti parliamo? Per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione allo svincolo di Acerra Afragola, verso Acerra e Afragola. "In alternativa, chi proviene da Roma potrà uscire a Caserta Centro, mentre chi proviene da Napoli potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli".

Sulla A1 chiuso anche i Rami di immissione sulla SP1 e sulla SS162. "In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli". Anche sul Ramo H39 saranno chiusi, per chi proviene dalla Strada Provinciale 527 Casoria e da Napoli, i Rami di immissione sulla Strada Provinciale 1. "In alternativa, uscire a Capodichino sulla Tangenziale di Napoli".