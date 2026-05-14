Giro d’Italia LIVE, oggi la 6° tappa da Paestum a Napoli: il percorso di 142 km inizia alle 13.50

La 6° tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, giovedì 14 maggio, si parte da Paestum alle ore 13.50. Orario di arrivo alle 17.15 circa. La sesta tappa, Paestum-Napoli è di 142 chilometri. Il gruppo avrà a che fare con una frazione breve e pianeggiante dove i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni. Poi gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, saranno interamente percorsi all'interno di centri cittadini in un susseguirsi di centri abitati fino all'arrivo di Napoli su strade ampie e asfaltate. Eulalio è la maglia rosa.
Oggi tappa per velocisti: i ciclisti da tenere sott'occhio
Oggi si tratta di una tappa per velocisti. Un solo GPM di quarta categoria a Cava de’ Tirreni. Occhi puntati sicuramente su Jonathan Milan, ma anche Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Tobias Lund Andresen e Paul Magnier.
Le altre classifiche
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)
1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 105 punti
2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 64
3. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 50
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)
1. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 42 punti
2. Igor Arrieta ESP (UAE Emirates-XRG) 18
3. Nelson Oliveira POR (Movistar Team) 18
CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)
1. Afonso Eulalio POR (Bahrain- Victorious) in 1h27’43”
2. Igor Arrieta ESP (UAE Emirates-XRG) a 2’51”
3. Andrea Raccagni Noviero ITA (Soudal Quick-Step) a 3’39”
Le condizioni meteo
Le condizioni meteo fino a ieri sul percorso che dovranno affrontare oggi i ciclisti era piovoso. Possibili piogge dunque dalla partenza di Paestum anche nella giornata di oggi con vento a 24 km/h. L'arrivo a Napoli invece dovrebbe essere contrassegnato da una condizione meteo piuttosto stabile con cielo parzialmente nuvoloso.
Giro d'Italia, chiuso anche un tratto dell'autostrada A1
Per il passaggio del Giro d'Italia in Campania è stata predisposta anche la chiusura di un tratto autostradale. La corsa infatti passerà anche sull'autostrada A1 Milano-Napoli e sul Ramo H39 nel corso della tappa che da Paestum arriverà fino a Napoli (traguardo su Piazza del Plebiscito. In una nota è stato specificato che "sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 10:00 alle 16:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti". Di che tratti parliamo? Per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione allo svincolo di Acerra Afragola, verso Acerra e Afragola. "In alternativa, chi proviene da Roma potrà uscire a Caserta Centro, mentre chi proviene da Napoli potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli".
Sulla A1 chiuso anche i Rami di immissione sulla SP1 e sulla SS162. "In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli". Anche sul Ramo H39 saranno chiusi, per chi proviene dalla Strada Provinciale 527 Casoria e da Napoli, i Rami di immissione sulla Strada Provinciale 1. "In alternativa, uscire a Capodichino sulla Tangenziale di Napoli".
Gli orari della 6° tappa
La nuova Maglia rosa Afonso Eulalio e gli altri potranno partiranno alle 13:50/14:05 dal Tempio di Nettuno, la Costiera Amalfitana e l'arrivo di Piazza Plebiscito intorno alle 17:15 circa.
La classifica generale dopo la 5° tappa
La classifica generale dopo la quinta tappa:
- 1) Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 21:27:43
- Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) +2:51
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) +3:34
- Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +3:39
- Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +5:17
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +6:12
- Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) +6:16
- Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
- Egan Bernal (INEOS Grenadiers) s.t.
- Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) +6:18
- Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
Dove vedere la 6° tappa
Tutto il Giro d'Italia verrà trasmesso in chiaro sulla Rai: tra Rai Sport e Rai 2 gli appassionati potranno seguire anche la sesta tappa, Paestum-Napoli: dopo la mattinata su Rai Sport, la Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, sempre in diretta, con "Giro in Diretta" fino alle 16:15 e "Giro all’Arrivo" immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ogni frazione fino al traguardo. In contemporanea ci sa in streaming, su RaiPlay. Poi il palinsesto a pagamento, per abbonati, su Eurosport1, Discovery+ e HBO.
Sesta tappa del Giro d'Italia: da Paestum a Napoli
Il gruppo affronta una frazione breve e pianeggiante dove i ciclisti percorreranno la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati. Prima di entrare a Napoli si percorrono circa venti chilometri in superstrada con un finale tra strade ampie e asfaltate.