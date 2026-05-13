Incidente insolito al Giro d’Italia, Rondel si scontra con l’ammiraglia della UAE: lunotto in frantumi

Mathys Rondel è stato protagonista di un insolito incidente, fortunatamente senza conseguenze, durante lo svolgimento della 5a tappa del Giro d’Italia. Il francese si è scontrato con l’ammiraglia UAE Emirates il cui lunotto posteriore è andato in frantumi.

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Nel corso della quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, c'è stato un incidente insolito che ha caratterizzato la frazione odierna del Giro d’Italia 2026. Che ha visto coinvolti Mathys Rondel, corridore della Tudor Pro Cycling, e l'ammiraglia della UAE Emirates. Rondel, in un momento confuso in coda al gruppo è finito sula macchina e nell’impatto è andato in frantumi il lunotto posteriore. Fortunatamente tanto spavento ma il corridore francese ha riportato danni apparenti, continuando la gara.

L'incidente di Rondel com l'ammiraglia UAE: nessuna conseguenza per il francese della Tudor

Scene inusuali al Giro 2026 durante la tappa numero 5 quando ad un centinaio di chilometri dal traguardo è apparsa nelle immagini televisive l'ammiraglia della UAE Emirates con il lunotto posteriore in frantumi, senza apparente motivo. L'auto ha infatti proseguito la propria corsa, dando assistenza ai propri corridori, in una giornata particolarmente difficile tra vento, pioggia e temperature bassissime. Ma il particolare non è ovviamente sfuggito ai più che si sono domandati cosa possa essere accaduto.

"Mistero" risolto dai cronisti Rai che seguono la corsa anche in sella alle moto dell'organizzazione che hanno spiegato l'accaduto: in un momento complicato, forse per togliersi le mantelline che hanno creato più di una semplice difficoltà a tutti tra asfalto bagnato e freddo, Mathys Rondel, corridore della Tudor Pro Cycling, si è scontrato contro l'ammiraglia della UAE Emirates. Rondel è finito sul lunotto posteriore della macchina e nell’impatto è andato in frantumi il lunotto posteriore. Ovviamente, con il francese che ha ripreso la gara regolarmente, l'impatto è stato causato con molta probabilità con la bici. Non essendo alte le velocità, le conseguenze sono risultate minime.

A conferma di tutto, poi è arrivata una ulteriore conferma da parte di un altro giornalista, Jens Voigt, in motocronaca per Eurosport, che ha confermato come Rondel sia riuscito a riprendere le ruote del gruppo dei migliori abbastanza rapidamente, in buone condizioni. Un bel sospiro di sollievo per un episodio, in una tappa delicatissima, dove è scivolata anche una moto sull'asfalto bagnato in coda al gruppo, anche in questo caso senza conseguenze. Con l'account del Giro d'Italia che ha potuto anche scherzarci sopra.