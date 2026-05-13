LIVE Giro d’Italia 2026, la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza di 203 km: Ciccone leader in Maglia Rosa, prevista pioggia

La 5ª tappa del Giro d'Italia 2026 in diretta live: si parte da Praia a Mare (Calabria) alle ore 12:15, orario di arrivo a Potenza (Basilicata) alle ore 17-17:30. La maglia rosa è sulle spalle del leader, Giulio Ciccone, della Lidl-Trek, che in classifica generale ha 4 secondi di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae-XRG), sul tedesco Stork (Tudor) e sul colombiano Bernal (Ineos-Grenadiers). Jonas Vingegaard è 11° a +10″. Il percorso si snoda lungo 203 km: mette a dura prova i ciclisti subito dopo la partenza per il passaggio nel Parco del Pollino e lungo i 12 km del Valico di Prestieri (Gran pPremio della Montagna di 3ª categoria). La salita più dura delle prime tappe è la Montagna Grande di Viggiano a 1405 metri di quota (GPM di 2ª categoria, 6,6 km al 9,1% di pendenza media, con punte del 15%) e a 49 km dall'arrivo. Ultimo chilometro in leggera pendenza fino a Potenza.
Le altre classifiche dopo la quarta tappa
Di seguito le altre classifiche del Giro d'Italia 2026: Diego Pablo Sevilla comanda quella degli scalatori (maglia azzurra), Jan Christen quella dei Giovani (maglia bianca) e Paul Magnier quella a punti (maglia ciclamino).
La classifica della Maglia Azzurra degli scalatori
- SEVILLA Diego Pablo (Team Polti Visitmalta) 42
- OLIVEIRA Nelson (Movistar Team) 18
- TAROZZI Manuele (Bardiani CSF 7 Saber) 12
- VINGEGAARD Jonas (Team Visma – Lease a Bike) 11
- AULAR Orluis (Movistar Team) 8
La classifica della Maglia Bianca dei Giovani
- CHRISTEN Jan (UAE Team Emirates XRG) 16:18:55
- PELLIZZARI Giulio (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 0:02
- VAN EETVELT Lennert (Lotto Intermarché) 0:06
- BELOKI Markel (EF Education – EasyPost) 0:06
- RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) 0:06
La classifica Maglia Ciclamino a Punti
- MAGNIER Paul (Soudal Quick-Step) 105
- MILAN Jonathan (Lidl-Trek) 64
- NARVAEZ Jhonatan (UAE Team Emirates XRG) 50
- ANDRESEN Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) 42
- CICCONE Giulio (Lidl-Trek) 37
Verso Potenza con un dislivello di oltre 4mila metri: Lidl Trek preoccupata per la Maglia Rosa di Ciccone
La Lidl Trek dovrà affrontare la prima prova del 9, con una tappa difficile da gestire per le tante salite, la prima dopo solo 23 chilometri, per poi andare sulla Montagna Grande di Viggiano (oltre 1.400 metri) e restare in quota, prima di una discesa che porterà verso Potenza dove si risalirà. Tanti momenti in cui si potrebbe innescare una fuga o vari tentativi concordati sin da subito, lungo un percorso difficilissimo da controllare sempre e ovunque. Si aggiungerà anche la pioggia, col maltempo che sarà problematico lungo tutto il percorso.
Oggi tappa nervosa sotto la pioggia, Scaroni: "Ci sarà strada bagnata, sarà molto dura"
Poco prima della partenza ufficiale Cristian Scaroni (XDS Astana) è pronto a dare battaglia in una tappa molto nervosa, difficile, con numerosi saliscendi. 200 chilometri in salita da subito e da subito ci sarà mal tempo: "Sì, dopo 10-15 chilometri ci sarà tanta pioggia, ci hanno già avvisato" ha sottolineato alla Rai. Poi il pensiero alle tattiche da fare: "Sarà difficile, siamo in due o tre che potremmo inserirci in una fuga iniziale, soprattutto se sarà numerosa. Ci proveremo"
Ciccone leader con 4" di vantaggio su Jan Christen (Uae-XRG), Stork (Tudor) e Bernal (Ineos-Grenadiers)
Giulio Ciccone della Lidl-Trek ha gli occhi ancora luccicanti per l'emozione. Se ieri, dopo la quarta tappa, ne ha provata una fortissima per essere diventato il nuovo leader della corsa, oggi alla partenza era carico d'orgoglio. "Ho sempre sognato di vestire la maglia rosa anche solo per un momento. Era il mio sogno da bambino e per certi versi mi sono tolto un peso perché era un po' un'ossessione". È il secondo italiano a riuscirci dal 2022 dopo Diego Ulissi lo scorso anno. Ciccone ha 4″ di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae-XRG), sul tedesco Stork (Tudor) e sul colombiano Bernal (Ineos-Grenadiers).
Dove vedere in diretta il Giro d'Italia
La quinta tappa del Giro d'Italia 2026 sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai (su Rai Sport dalle 11:05 alle 14:05, poi su Rai 2 dalle 14:05 alle 18:00). Corsa visibile, ma in questo caso solo per abbonati, sia su Eurosport, Discovery+ (dalle 12:00 alle 17:45) e HBO Max (disponibili anche su DAZN, TimVision e Prime Video e, dal 14 maggio, di nuovo anche su Sky).
Anche Jannik Sinner festeggia la Maglia Rosa di Giulio Ciccone: storia di una grande amicizia
Non poteva mancare anche il tributo del suo grande amico Jannik Sinner e, puntualmente, è arrivato. Anche se nel pieno degli Internazionali d'Italia, il n.1 del ranking ha omaggiato la conquista della Maglia Rosa conquistata nella tappa di Cosenza da parte di Giulio Ciccone, bravissimo ad arrivare 3° e prendersi i necessari abbuoni per salire al primo posto in Classifica Generale. Per il corridore della Lidl-Trek è la prima volta che si veste di Rosa, dopo aver assaporato già la Maglia Gialla del Tour de France. E così, con una storia Jannik Sinner non ha perso occasione di celebrarlo con un semplice: "Maglia Rosa" unita a tre emoticon emozionate.
Tra Sinner e Ciccone c'è una lunga storia d'amicizia che già in passato i due non avevano nascosto, anzi. Più di una volta hanno postato in altre occasioni, storie e post insieme, tra vacanze, scampagnate e ritrovi in compagnia. Ora toccherà a Ciccone attendere la finale di Roma, in attesa e nella speranza che vi arrivi proprio Sinner, per ricambiare il saluto nel migliore dei mondi.
Chi sono i favoriti della quinta tappa: Ciccone riparte con la maglia rosa
Chi può strappare la maglia rosa a Ciccone nella quinta tappa? Riflettori puntati su una serie di ciclisti ancora nel cono d'ombra: Christian Scaroni (XDS Astana), Igor Arrieta, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), Magnus Sheffield (Netcompany Ineos), Javier Romo (Movistar). Attenzione a quel che può accadere sulla Montagna Grande di Viggiano, tra i possibili protagonisti occhio a Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-hansgrohe), Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG), Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) e Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).
La classifica aggiornata della maglia rosa
La terza posizione conquistata nella quarta tappa di ieri ha consegnato la magli rosa a Giulio Ciccone della Lidl-trek. In virtù degli abbuoni conquistati al traguardo e al chilometro Red Bull, è diventato il nuovo leader della classifica generale.
La classifica della maglia rosa alla 5ª tappa
- CICCONE Giulio (Lidl-Trek) 16:18:51
- CHRISTEN Jan (UAE Team Emirates XRG) 0:04
- STORK Florian (Tudor Pro Cycling Team) 0:04
- BERNAL Egan (Netcompany INEOS) 0:04
- ARENSMAN Thymen (Netcompany INEOS) 0:06
- PELLIZZARI Giulio (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 0:06
- VAN EETVELT Lennert (Lotto Intermarché) 0:10
- MAS Enric (Movistar Team) 0:10
- BELOKI Markel (EF Education – EasyPost) 0:10
- HIRT Jan (NSN Cycling Team) 0:10
La situazione del vento da Praia a Mare fino a Potenza
Lungo i 203 km da Praia a Mare fino a Potenza i ciclisti dovranno fare i conti anche con le condizioni meteo. Cielo nuvoloso e temperatura intorno ai 20 gradi accompagneranno la partenza dalla località calabrese alle 12:15, con venti che spirano da sud-ovest a 13 km/h. Al traguardo, verso le 17-17:30, la carovana di ciclisti sarà accolta da folate in direzione ovest-sud-ovest.
Il percorso e la durata, tappa di 203 chilometri: l'insidia è la Montagna Grande di Viggiano
La quinta tappa del Giro d’Italia, da Praia a Mare a Potenza (203 km), sarà la prima vera prova impegnativa della corsa e potrebbe già influire sulla classifica generale. Il percorso attraversa Calabria e Basilicata con ben 4100 metri di dislivello. La partenza è fissata alle 12:15 e subito dopo il via i corridori affronteranno la salita di Prestieri, nel Parco del Pollino, lunga oltre 12 km. Il momento decisivo arriverà però con la Montagna Grande di Viggiano: un Gran Premio della Montagna di 2ª categoria, lungo 6,6 km con una pendenza media del 9,1% e punte fino al 15%, a quota 1405 metri e a 49 km dal traguardo. Dopo il transito nel comprensorio di Pierfaone, a 29 km dall'arrivo, ci sarà il traguardo Red Bull KM che prevede abbuoni di 6, 4 e 2 secondi. Nel tratto finale la strada alterna salita e discesa fino all’ingresso a Potenza. Ultimo chilometro in leggera salita (tra il 2% e il 5%), con un rettilineo conclusivo di 700 metri in ascesa. Al traguardo a Potenza (arrivo previsto intorno alle 17:30) saranno assegnati abbuoni di 10, 6 e 4 secondi.
La quinta tappa del Giro d'Italia: da Praia a Mare a Potenza
La quinta tappa del Giro d'Italia scatta oggi alle 12:15 da Praia a Mare e dalla Calabria arriva fino in Basilicata, a Potenza (orario previsto tra le 17 e le 17:30). I ciclisti affronteranno un percorso di 203 km che avrà picchi di pendenze importanti: la prima è la salita nel Parco del Pollino con il Gran Premio della Montagna di Prestieri (oltre 12 km). Dopo la valle del Sinni si prosegue verso Viggiano, lì gli scalatori dovranno misurarsi con una delle salite più impegnative delle prime tappe: è la Montagna Grande di Viggiano (6,6 km al 9,1% di pendenza media e punte del 15%) a 1405 metri di quota e distante 49 km dall'arrivo. A 29 km dal traguardo, c'è il traguardo Red Bull KM con abbuoni per la classifica. Ultimo chilometro in leggera pendenza fino al traguardo a Potenza.