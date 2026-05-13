LIVE Giro d’Italia 2026, la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza di 203 km: Ciccone leader in Maglia Rosa, prevista pioggia

Non poteva mancare anche il tributo del suo grande amico Jannik Sinner e, puntualmente, è arrivato. Anche se nel pieno degli Internazionali d'Italia, il n.1 del ranking ha omaggiato la conquista della Maglia Rosa conquistata nella tappa di Cosenza da parte di Giulio Ciccone, bravissimo ad arrivare 3° e prendersi i necessari abbuoni per salire al primo posto in Classifica Generale. Per il corridore della Lidl-Trek è la prima volta che si veste di Rosa, dopo aver assaporato già la Maglia Gialla del Tour de France. E così, con una storia Jannik Sinner non ha perso occasione di celebrarlo con un semplice: "Maglia Rosa" unita a tre emoticon emozionate.

Tra Sinner e Ciccone c'è una lunga storia d'amicizia che già in passato i due non avevano nascosto, anzi. Più di una volta hanno postato in altre occasioni, storie e post insieme, tra vacanze, scampagnate e ritrovi in compagnia. Ora toccherà a Ciccone attendere la finale di Roma, in attesa e nella speranza che vi arrivi proprio Sinner, per ricambiare il saluto nel migliore dei mondi.