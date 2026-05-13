Giro d’Italia 2026, a Napoli chiuso anche un tratto dell’autostrada A1

Arriva il Giro d'Italia in Campania e, per l'occasione, ci saranno anche le chiusure in autostrada, che si andranno ad aggiungere a quelle già in programma in città. Domani, giovedì 14 maggio, la corsa in rosa passerà anche sull'autostrada A1 Milano-Napoli e sul Ramo H39 nel corso della tappa che da Paestum arriverà fino a Napoli (traguardo su Piazza del Plebiscito, in pieno centro cittadino, nuovamente paralizzato dopo la visita del Santo Padre di appena sei giorni prima, ndr), e dunque, fanno sapere le società concessionarie, "sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 10:00 alle 16:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti".

In particolare, sulla A1 Milano-Napoli saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione allo svincolo di Acerra Afragola, verso Acerra e Afragola. "In alternativa, chi proviene da Roma potrà uscire a Caserta Centro, mentre chi proviene da Napoli potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli". Sempre sulla A1 Milano-Napoli saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione sulla SP1 e sulla SS162. "In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli", fanno sapere dalle società di riferimento. Infine, sul Ramo H39 saranno chiusi, per chi proviene dalla Strada Provinciale 527 Casoria e da Napoli, i Rami di immissione sulla Strada Provinciale 1. "In alternativa, uscire a Capodichino sulla Tangenziale di Napoli", spiegano in una nota le società.