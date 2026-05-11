Giro d’Italia Napoli 2026, ordinanza piano traffico: strade chiuse da Gianturco al Lungomare giovedì 14 maggio

Pubblicata l'ordinanza con il piano traffico per il Giro d’Italia a Napoli di giovedì 14 maggio. Le strade chiuderanno a partire dalle ore 14 e fino alle 18,30. Il dispositivo riguarderà tutto il percorso, da Gianturco fino al Lungomare di via Cesario Console. Sarò chiusa anche la Galleria Vittoria. I primi provvedimenti, con il divieto di sosta partiranno già il giorno prima, mercoledì 13 maggio. Si tratta della 6ª tappa della 109esima edizione della corsa rosa, che attraverserà la città di Napoli. L’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare e pedonale. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico lungo il percorso di gara e nelle aree logistiche della manifestazione.

Il percorso degli atleti a Napoli

A Napoli città i ciclisti arriveranno attorno alle 16,44 dall'area nord, dal quartiere di San Pietro a Patierno, toccando Masseria Luce, dopo essere passati sulla SP1 (Circumvallazione Esterna) da Casoria, lo svincolo per Napoli centro e la SS162dir. Proseguiranno poi sullo svincolo per il Centro Direzionale, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo (tutte percorse sulla carreggiata lato mare), via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Cesario Console, per concludere la corsa in piazza del Plebiscito, con arrivo previsto per le 17,21.

Divieti di Transito

Per consentire il passaggio della carovana ciclistica, sono stati istituiti i seguenti principali divieti di circolazione:

Dalle ore 14:00 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura totale al traffico veicolare e sospensione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso di gara (da via Provinciale di Caserta a Piazza Plebiscito).

al traffico veicolare e sospensione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso di gara (da via Provinciale di Caserta a Piazza Plebiscito). Dalle ore 20:30 del 13 maggio alle 21:00 del 14 maggio: Divieto di transito in Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via R. Filangieri di Candida Gonzaga e Piazza Plebiscito.

Dalle ore 06:30 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura di Galleria Vittoria, via Acton, via Cesario Console e via Giorgio Arcoleo.

Divieti di Sosta e Rimozione Forzata

Per liberare le carreggiate, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata (con sospensione delle strisce blu e delle aree autorizzate):

Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 18:30 del 14 maggio: Su tutto il percorso di gara e in via Chiatamone.

Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 22:30 del 14 maggio: In Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via S. Lucia (tratto specifico) e Piazza Municipio.

Le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificheranno percorsi e fermate nelle zone interessate. I possessori di permesso di sosta per i settori interessati dai divieti sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti per tutta la durata del provvedimento I percorsi ciclistici lungo il tracciato di gara saranno sospesi dalle 14:00 alle 18:30 del 14 maggio. L'Amministrazione invita la cittadinanza a consultare i percorsi alternativi e a limitare l'uso dei veicoli privati nelle aree interessate dalla manifestazione.