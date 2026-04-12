Lungomare chiuso alle auto oggi a Napoli, c’è la maratona Walk of Life di Telethon 2026

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Il Lungomare di Napoli chiuso alle auto oggi, domenica 12 aprile: c'è la maratona Walk of Life di Telethon edizione 2026. Il piano traffico prevede lo stop alla circolazione da piazza della Repubblica a via Acton. Il dispositivo è già partito attorno alle 7,00 del mattino. La gara podistica di solidarietà è divisa in due diversi eventi: la “Walk of Life Telethon” vera e propria, una maratona lunga 10 km con partenza alle ore 9,00, e la passeggiata “Family Run & Friends”, lunga 3 km, con partenza alle ore 10,30. Entrambi si dovrebbero concludere attorno alle ore 11,30. La manifestazione sportiva è organizzata dalla “Fondazione Telethon” con l’ausilio della “SD Napoli Running”.

Il percorso della maratona 2026 di Telethon a Napoli

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata sospesa dalle 9 alle 11,30 anche la pista ciclabile su via Caracciolo, tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica. Il percorso degli atleti si dipanerà nelle seguenti strade:

Partenza dalla Rotonda Diaz – via F. Caracciolo – piazza Vittoria (giro a U) – via F. Caracciolo – viale A. Dohrn – piazza della Repubblica – viale Gramsci – Piazza Sannazzaro – via Sannazzaro – via F. Caracciolo – rotonda Diaz- via F. Caracciolo – piazza Vittoria – via G. Arcoleo – galleria Vittoria – via Acton/incrocio piazza Municipio (giro a U) – via Acton – galleria Vittoria – via G. Arcoleo – piazza Vittoria – via F. Caracciolo – viale A. Dhorn – piazza della Repubblica – viale Gramsci – piazza Sannazzaro – via Sannazzaro – via F. Caracciolo – rotonda Diaz (arrivo).

Il piano traffico del Comune: l'ordinanza

L'ordinanza di viabilità del Comune di Napoli per la giornata del 12 aprile ha disposto i seguenti provvedimenti:

A) ISTITUIRE, il giorno 12/04/2026:

1. dalle ore 09:00 alle ore 11:30, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica.

2. dalle ore 07:00 alle ore 11:30, e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della gara “Walk of Life Telethon” (10 km):

Rotonda Diaz (partenza) – via F. Caracciolo – Piazza Vittoria (giro a U) – Via F. Caracciolo – Viale A. Dohrn – piazza della Repubblica – Viale Gramsci – Piazza Sannazzaro – Via Sannazzaro – Via F. Caracciolo – Rotonda Diaz- Via F. Caracciolo – Piazza Vittoria – Via G. Arcoleo – Galleria Vittoria – Via Acton/incrocio Piazza Municipio (giro a U) – Via Acton – Galleria Vittoria – Via G. Arcoleo – Piazza Vittoria – Via F. Caracciolo – Viale A. Dhorn – piazza della Repubblica – Viale Gramsci – Piazza Sannazzaro – Via Sannazzaro – Via F. Caracciolo – Rotonda Diaz (arrivo);

b)il divieto di transito veicolare nella galleria Vittoria;

c)la sospensione delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea (taxi) in piazza della Repubblica;

d)la sospensione delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea nelle strade sopra elencate interessate dal percorso della gara;

3. dalle ore 10:30 alle ore 11:30, e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dalla passeggiata “Family Run & Friends” (3 km): Rotonda Diaz (partenza) – via F. Caracciolo – piazza Vittoria (giro a U) – via F. Caracciolo – viale A. Dohrn – piazza della Repubblica – viale A. Gramsci – via F. Galiani (arrivo) b) la sospensione delle fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea nelle strade sopra elencate interessate dal percorso della passeggiata.

B) ISTITUIRE, dalle ore 22.00 del 11/04/2026 alle ore 11.30 del 12/04/2026, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione degli stalli riservati alla sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché di tutte le altre tipologie di sosta autorizzate lungo il percorso della gara.