Vomero, chiusa per voragine via San Giacomo dei Capri: caos traffico

Chiusa per voragine via San Giacomo dei Capri al Vomero. Sul posto polizia locale e protezione civile.

Chiusa per voragine via San Giacomo dei Capri al Vomero. Traffico impazzito all'incrocio tra via Pietro Castellino, via Ruoppolo e via Piscicelli. Il cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 20 maggio, attorno alle ore 18,40. Improvvisamente l'asfalto ha ceduto e si è formata una buca di circa mezzo metro di diametro, ma l'avvallamento potrebbe essere anche maggiore. La strada è stata immediatamente chiusa alla circolazione veicolare. Sul posto Protezione Civile e Polizia Locale che hanno transennato l'area per la messa in sicurezza, mentre gli operatori dell'Abc, l'azienda idrica, stanno provvedendo alle ispezioni nel sottosuolo per capire quale sia la causa del crollo e se ci siano rischi di ulteriori cedimenti.

Transennata via San Giacomo dei Capri

Sul posto sono intervenuti anche i carri attrezzi per rimuovere tutte le auto in sosta ai lati della strada. Il presidente della commissione Lavori Pubblici Luca Bonetti e il consigliere della V Municipalità Rino Nasti si sono recati sul posto per verificare cosa stesse succedendo e sta seguendo la vicenda. "La voragine – spiega Nasti – si è aperta nel primo tratto di via San Giacomo dei Capri, verso l'incrocio con via Ruoppolo. Si tratta di una buca abbastanza estesa. Al momento si stanno rimuovendo le auto in sosta per precauzione. Non si esclude che possa essere transennata tutta la strada nell'attesa del termine delle ispezioni e dei lavori di ripristino". Notevoli i disagi per la circolazione. Al momento si registrano forti rallentamenti in tutta la zona. Stamattina c'erano stati altri disagi legati ad un incidente stradale ai Camaldoli che ha bloccato la circolazione in tutta la zona ospedaliera e che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter.