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Crollo Vela Celeste a Scampia

Crolla la Vela Rossa di Scampia, era in fase di abbattimento. Il rudere caduto a due passi dalle nuove case, evacuata palazzina

Cede quel che resta della Vela Rossa di Scampia, il casermone di cemento era già in fase di abbattimento. Evacuata per precauzione palazzina in via Gioberti.
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A cura di Ciro Pellegrino
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Il cedimento della Vela Rossa di Scampia
Il cedimento della Vela Rossa di Scampia
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Crollo Vela Celeste a Scampia

Paura stasera a Scampia: cede quel che resta della Vela Rossa, uno dei manufatti post terremoto 1980 in fase di abbattimento. Era totalmente disabitata e non ci sono feriti conferma Nicola Nardella, della Municipalità 8 di Napoli, che comprende il quartiere di Scampia insieme a Chiaiano, Marianella e Piscinola. Come si può vedere dalle immagini, il rudere ha ceduto e si è sbriciolato a pochi metri dai palazzi delle case nuove, in particolare un palazzo in via Gioberti è stato evacuato dai vigili del fuoco per precauzione. Pochi metri oltre e sarebbe stata una tragedia.

Il consigliere comunale Gennaro Acampora del Pd ragguaglia su quanto accaduto: «Crollata una parte della Vela attualmente interessata dalle operazioni di demolizione nell’ambito del piano di riqualificazione del quartiere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e soccorritori del 118, il dirigente tecnico comunale ed il vicesindaco Laura Lieto. Non si segnalano feriti, distrutta una cabina elettrica e sfollati i residenti della palazzina vicina. Si continuerà a seguire, sperando che si possano trovare soluzioni rapide soprattutto per i cittadini che abitano vicino al luogo dell'accaduto, garantendo sicurezza».

La demolizione della Vela Rossa di Scampia è iniziata nella mattinata del 17 dicembre 2025, nell'ambito del  progetto del Comune di Napoli di riqualificazione del quartiere: l'abbattimento della Vela Rossa seguiva segue quello della Vela Gialla, tirata giù nell'estate scorsa; soltanto la Vela Celeste rimarrà al suo posto, ma sarà riqualificata, dopo il tragico crollo del ballatoio del 2024 nel quale persero la vita tre persone.

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