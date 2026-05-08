Rione Alto, l’ex scuola Mater Divinae Gratiae di San Giacomo dei Capri trasformata in case e parcheggio

L'ex scuola Mater Divinae Gratiae di via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, chiusa nel 2023, diventerà un condominio con appartamenti e parcheggio. L'ex istituto privato, gestito dalle Suore dell’Addolorata e della Santa Croce, ha chiuso i battenti tre anni fa, a luglio 2023. L'immobile che un tempo ospitava la scuola primaria e la secondaria inferiore (ex elementari e medie), dove hanno studiato migliaia di bimbi, è stato venduto ad un privato, che ha deciso di riqualificarlo e trasformarlo. I lavori sono partiti il 30 aprile 2025 e sono quasi ultimati. Alla fine nasceranno nuovi appartamenti da 50 metri quadrati fino agli attici da 180 metri quadrati. Oltre ad un parcheggio interno privato con 28 posti auto e 12 posti moto.

La scuola ha chiuso i battenti il 1 luglio 2023. L'istituto aveva avvertito le famiglie già a gennaio di quell'anno, invitandole ad iscrivere i bimbi in altri plessi per l'anno scolastico 2024-'25. Si tratta del quarto caso di una scuola tra il Vomero e l'Arenella che ha chiuso negli ultimi anni. Tra gli altri figurano la scuola Nazareth e l'asilo nido Le Fate. I bimbi dell'Istituto Paritario Mater Divinae Gratiae sono poi stati iscritti in altre scuole in questi anni, come la Cesare Pavese, la Minucci, l'istituto E.A. Mario e le suore Betlemite.

Non è la prima volta che un ex istituto religioso viene venduto e trasformato al Vomero – ma casi del genere si trovano in tutta la città. La decisione spetta alla congregazione che lo gestisce, non alla Curia di Napoli. Recentemente una trasformazione urbanistica aveva interessato la Cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero, anche questa di proprietà privata, un tempo utilizzata per officiare la messa, venduta ai privati e trasformata in un garage, con appartamenti al piano superiore e terrazza.

Leggi anche Voragine in strada in via Terracina, bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi

"Sul nostro territorio – commenta Rino Nasti, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella – si susseguono interventi edilizi di trasformazione di vecchi edifici religiosi, venduti e trasformati. Il Vomero e l'Arenella sono quartieri fortemente antropizzati". Per il consigliere ambientalista è positiva la rigenerazione urbana, ma andrebbe accompagnata "con un aumento del verde, decongestionamento del traffico, riequilibri urbanistici".