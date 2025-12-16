Vomero, la cappella di via Palizzi non ci sarà più: “Diventerà un garage”

La Cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero non esisterà più. "Al suo posto sarà realizzato un garage, con appartamenti al piano superiore e terrazza. La struttura è di proprietà privata. I lavori di demolizione sono iniziati negli scorsi giorni. Ma la sua scomparsa lascia comunque un vuoto nell'animo degli abitanti della zona. Alcuni ricordano ancora quando nella cappella si officiava la santa messa". A segnalare l'accaduto è Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo: "Abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona – racconta – e ci è stato confermato che la Cappella diventerà un garage. Abbiamo segnalato la vicenda alla Curia di Napoli e alla Soprintendenza per capire se tutto sia stato fatto in regola. Quella Cappella è un ex luogo di culto e un luogo iconico del quartiere. Ci chiediamo anche se anche il Portale con la croce che sono all'ingresso, visibili dalla strada saranno rimossi".

I comitati civici e alcuni residenti della zona si sono rivolti all’Ufficio Edilizia del Culto dell'Arcidiocesi di Napoli per avere ragguagli. Anche se tutto è stato fatto secondo le regole, gli attivisti si chiedono se non sarebbe stato possibile trovare soluzioni alternative per una diversa destinazione d'uso della cappella. Magari riqualificandola. "Ci chiediamo – conclude Pariante – chi possa aver autorizzato lavori così invasivi". Dalle immagini sembra siano stati utilizzati anche dei bobcat. Alcuni abitanti della zona ricordano che la cappella in passato era stata utilizzata per dire messa anche in anni recenti. In un quartiere come il Vomero dove scarseggiano sempre di più i luoghi di ritrovo pubblico, sia religioso, che laico, che non abbiano destinazioni commerciali.