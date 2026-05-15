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Vomero, riapre l’ingresso della Villa Floridiana di via Cimarosa: era chiuso da due mesi

Riapre l’ingresso di via Cimarosa della Villa Floridiana del Vomero dopo due mesi. Iniziative con gli studenti per le Giornate dello Sport.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Riapre l'ingresso della Villa Floridiana di via Cimarosa al Vomero dopo due mesi. Era stato chiuso il 15 marzo scorso, ma il parco verde e il museo Duca di Martina sono rimasti accessibili grazie all'altro ingresso di via Aniello Falcone. Ciò nonostante, l'accesso di via Cimarosa resta comunque uno dei più utilizzati, in quanto più centrale e facilmente raggiungibile, grazie alla vicinanza delle stazioni delle Funicolari Centrale e Chiaia e della metro Linea 1 di piazza Vanvitelli.

La Floridiana in questi mesi è rimasta attiva, con una serie di iniziative e attività organizzate in collaborazione con le associazioni. Mercoledì scorso, 13 maggio, si è tenuta la Giornata dello Sport, con la partecipazione di tanti ragazzi e studenti. "La parte più emozionante – racconta Maria Teresa Ercolanese, di Gazwbo Verde – si è svolta presso la Sala “Silvia Ruotolo” della V Municipalità del Comune di Napoli. Come organizzatori, abbiamo chiesto agli studenti di elaborare progetti di riqualificazione urbana legati a spazi inutilizzati dei propri quartieri, immaginandone una nuova destinazione attraverso lo sport, l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio. Un lavoro straordinario che ha permesso ai ragazzi di osservare con attenzione la realtà che vivono ogni giorno, trasformando criticità urbane in opportunità concrete di crescita e aggregazione".

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Dopo il confronto con i relatori presenti, sono stati presentati i progetti realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Dalla riqualificazione urbana all’inclusione sociale: lo sport nei quartieri”. Alle iniziative hanno partecipato l'Istituto Comprensivo Statale Foscolo Oberdan, con il progetto Sistemat Sellama, che racconta "integrazione, identità e inclusione, unisce lingua napoletana e singalese. Gli studenti hanno immaginato uno spazio urbano aperto a tutti, con aree sportive multifunzionali, percorsi dedicati anche al cricket, strutture inclusive e luoghi di aggregazione pensati per favorire incontro, socialità e partecipazione. Una proposta moderna e intelligente che restituisce centralità alle persone attraverso lo sport" e l'Istituto Statale superiore Giustino Fortunato con il progetto "Bucoliche Urban Fitness", per "coniugare benessere, ambiente e qualità della vita urbana, valorizzando il rapporto tra attività fisica e armonia degli spazi cittadini. Una visione sostenibile e attenta alle esigenze della collettività, con particolare attenzione all’inclusione e alla vivibilità del territorio".

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