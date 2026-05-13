L’ospedale Monaldi spenderà 720mila euro per trovare all’esterno i cardiochirurghi pediatrici che non riesce ad assumere

Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo e la sospensione dei medici indagati, i concorsi e le mobilità attivati dall’azienda non hanno ancora prodotto risultati.

Non sono bastati questi mesi per ricostruire un nuovo reparto di Cardiochirurgia Pediatrica all'ospedale "Monaldi" di Napoli. Dopo la tragedia, avvenuta a dicembre, ma esplosa solo mesi successivi, del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto a causa di un trapianto di cuore, l'inchiesta che coinvolge alcuni dei principali medici dell'azienda Dei Colli, oggi sospesi dal servizio, rischiava di bloccare l'operatività del reparto. A questo occorre aggiungere la decisione del presidente della Regione Campania Roberto Fico che ha fermato ogni attività di trapianti in attesa di ulteriori indagini.

Per correre ai ripari l'ospedale ha stipulato un accordo col policlinico pediatrico "Bambino Gesù" di Roma assicurandosi una equipe specializzata al costo di 230.000 euro per tre mesi, ovvero fino alla fine del mese. Questo tempo sta per scadere e al momento i concorsi, le mobilità e le verifiche di graduatorie attivate dall'Azienda non hanno ancora prodotto risultati. Dunque il Monaldi non ha trovato personale proprio, serve "cercarlo"all'esterno. Ed è quello che prevede una delibera firmata dalla direttrice generale Anna Iervolino l'11 maggio scorso.

Per evitare l’interruzione delle attività, l’ospedale ha già avviato procedure di reclutamento, mobilità e utilizzo di graduatorie di altre aziende sanitarie, anche fuori regione. Parallelamente, però, ha deciso di ricorrere a un supporto esterno attraverso una consultazione preliminare di mercato finalizzata all’affidamento di servizi sanitari per 12 mesi, con una spesa stimata di 720mila euro più Iva.

Tra i requisiti richiesti agli operatori figurano l’accreditamento istituzionale in Cardiochirurgia pediatrica, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ospedaliera, alti volumi di interventi e la prossimità geografica con Napoli. Il soggetto individuato dovrà garantire un gruppo stabile composto da cardiochirurghi e cardioanestesisti pediatrici, assicurando continuità assistenziale, reperibilità notturna e festiva, supporto organizzativo e gestione dei casi più complessi.

Nello stesso giorno, con una seconda delibera, l’Azienda dei Colli ha approvato anche un addendum alla convenzione ancora attiva col "Bambino Gesù". L’accordo rafforza il supporto già avviato nei mesi scorsi: il cardiochirurgo e l’anestesista del nosocomio vaticano garantiranno continuità assistenziale sette giorni su sette, h24, per i pazienti pediatrici seguiti al Monaldi. L’azienda spiega che la decisione nasce dalla necessità di assicurare la gestione della «complessa casistica operatoria» della cardiochirurgia pediatrica nelle more del potenziamento dell’organico interno.