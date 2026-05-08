Papa Leone incontra la mamma del piccolo Domenico: “Si è messo la mano sul cuore, pregherà per mio figlio”

Incontro tra Papa Leone XIV e Patrizia Mercolino in Duomo a Napoli

"Papa Leone si è messo la mano sul cuore e ha detto che pregherà per Domenico". Sono le parole di Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto dopo il trapianto fallito al Monaldi, che ha incontrato il Santo Padre, oggi pomeriggio, venerdì 8 maggio, durante la visita pastorale a Napoli. Patrizia era nel Duomo, dove, in compagnia della figlioletta, sorella di Domenico, ha assistito assieme ad altre migliaia di fedeli alla funzione religiosa e al prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro.

Il Papa ha donato un rosario alla mamma di Domenico

Al termine della celebrazione, si è tenuto l'incontro del Papa con i fedeli e il clero – un momento istituzionale tecnicamente chiamato il "baciamano" – e qui è avvenuto l'incontro tra il Sommo Pontefice e la mamma del bambino. Il Cardinale don Mimmo Battaglia ha avvicinato la donna e l'ha presentata a Papa Prevost. Il Santo Padre ha donato due rosari a Patrizia e alla figlia. La donna ha consegnato al Pontefice il libro che racconta la storia del bimbo, morto tragicamente il 21 febbraio scorso, dopo il fallito trapianto con il cuore bruciato, avvenuto il 23 dicembre. Il libro si intitola "Un cuore bruciato. La tua storia per non dimenticare", edito da Piemme, scritto insieme all'avvocato Francesco Petruzzi. La sorella di Domenico ha fatto dono al Papa di una foto del fratellino.

Papa Leone XIV (a sinistra) e Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo (a destra)

Mamma Patrizia: "Sono commossa, pregherà per mio figlio"

"Sono commossa – ha raccontato Patrizia Mercolino – ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere. A entrambe ha consegnato un Rosario, che poterò a mio figlio", l'altro fratello di Domenico. Per la morte del bimbo è aperta un'inchiesta con 7 indagati, tutti operatori dell'ospedale Monaldi di Napoli. Alla fine del mese di aprile è iniziato l'incidente probatorio nel quale, secondo l'avvocato Petruzzi, sarebbero emerse nuove prove a sostegno dell'accusa di omicidio con dolo eventuale.