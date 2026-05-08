Si è sciolto il sangue di San Gennaro poco prima che Papa Leone XIV arrivasse al Duomo di Napoli

Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro.

Il Papa con l’ampolla del sangue di San Gennaro. Sullo sfondo, il cardinale Battaglia

Il sangue di San Gennaro sciolto per la visita a Napoli di Papa Leone XIVIl sangue di San Gennaro si è sciolto, oggi, venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV a Napoli. Era già accaduto nel 2015, con la visita a Napoli di Papa Francesco, ma in quel caso, il sangue si sciolse solo a metà. Il prodigio si verifica tradizionalmente tre volte all'anno: il 19 settembre, giorno della morte del Santo Martire che a Napoli coincide con la Festa di San Gennaro, patrono della città, il sabato precedente la prima domenica di maggio, evento che ricorda la traslazione, delle reliquie, e il 16 dicembre, anniversario dell'eruzione del Vesuvio del 1631, quando la tradizione vuole che la statua del Santo fermò la lava. Da lì nacque poi la deputazione che costituì il famoso tesoro. L'ultimo "miracolo", anche se il termine esatto utilizzato dalla Chiesa è quello appunto del prodigio, è avvenuto sabato 2 maggio scorso.

"È una benedizione di Dio trovarci insieme – ha detto Papa Leone XIV – Sono molto contento di poter essere qui oggi pomeriggio. Un tempo molto breve, ma molto significativo: in questa mia prima fermata proprio nel Duomo dovevo anche fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione e la vostra fede. Pregheremo insieme, chiedendo la benedizione di Dio su tutti voi e su tutta Napoli".

Il sangue di San Gennaro sciolto per la visita a Napoli di Papa Leone XIV

Sangue di San Gennaro sciolto per la visita di Papa Leone XIV: evento raro

Il sangue, però, si scioglie anche in altre occasioni particolari, come detto, anche se si tratta di eventi molto rari. Era accaduto il 21 marzo 2015, 11 anni fa, in occasione della visita di Papa Bergoglio a Napoli. Il Santo Padre, in quell'occasione, arrivò in Duomo, dove sono custodite le reliquie di San Gennaro, attorno alle 15. Stesso orario di arrivo, all'incirca, previsto per oggi, per la visita pastorale di Papa Leone XIV. Secondo la leggenda il sangue si sarebbe sciolto davanti ai Papi anche in altre due occasioni, davanti a San Pietro, primo Pontefice della Chiesa Cattolica, e successivamente, sembra, a Pio IX.

Papa Robert Prevost questa mattina è stato al Santuario Pontificio della Madonna di Pompei, per la supplica a Maria, che è coincisa anche con l'anniversario del suo primo anno di pontificato. Qui ha incontrato i fedeli, i poveri e i vescovi della Campania. Il Santo Padre è poi ripartito il elicottero attorno alle ore 14, ed è atterrato alla Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli, verso le 14,15, accolto da tutte le istituzioni, per poi dirigersi verso il Duomo. Qui, il sangue sarebbe già stato sciolto prima del suo arrivo. Nel pomeriggio è previsto un altro incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito.