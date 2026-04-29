napoli
video suggerito
video suggerito

Il 29 aprile si festeggia San Severo: fu il primo ad assistere al prodigio del sangue di San Gennaro

Vescovo nel IV secolo, è secondo patrono di Napoli. Riposa nella Basilica di san Giorgio Maggiore di Forcella, celebrò per primo il prodigio di San Gennaro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
San Severo, Vescovo di Napoli
San Severo, Vescovo di Napoli

Il 29 aprile a Napoli si festeggia San Severo, secondo patrono cittadino ricordato come colui che riportò in città le spoglie del suo predecessore Massimo (che oggi si trovano nella Chiesa di Sant'Eframo Vecchio) e soprattutto di San Gennaro, martirizzato pochi anni prima, assistendo anche al primo prodigio del sangue. Oggi San Severo riposa nella Basilica di san Giorgio Maggiore di Forcella, nel cuore di Napoli:  quattordicesimo (canonico) vescovo partenopeo in carica al 368 al 409, anno della sua morte, di lui si conoscono pochi dettagli di vita, se non quelli grazie a due lettere scritte a lui da Sant'Ambrogio, che lo conobbe a Capua durante un concilio, e dal praefectus urbi Quinto Aurelio Simmaco, uno dei maggiori oratori romani dell'epoca, che seppur pagano ne esaltava le qualità umane e spirituali.

La storia devozionale sul primo prodigio del sangue di San Gennaro risale proprio al periodo in cui San Severo era vescovo di Napoli: le spoglie del santo si trovavano nell'Agro Marciano, l'antica area della Solfatara di Pozzuoli dove era stato sepolto pochi anni prima dopo il martirio, e il vescovo decise di portarle a Napoli. Durante il trasporto delle reliquie, mentre passavano per la collina del Vomero, all'altezza di quella zona che oggi si trova fra Piazza Bernini e Piazzetta San Gennaro ad Antignano. La processione si fermò su un prato per riposarsi durante il tragitto, ed una donna si avvicinò alle reliquie. Era Eusebia, colei che pochi anni prima aveva raccolto il sangue di San Gennaro in alcune ampolle che, racconta la leggenda, avvicinandosi al corpo del santo iniziarono a "ribollire". Il sangue rappreso si sciolse nelle ampolle, e fu la prima attestazione (ancora oggi molto contestata da alcuni storici) del prodigio.

Cultura e tradizioni
Eventi e turismo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morte Domenico Caliendo, l'avvocato: "Nuove prove per omicidio con dolo eventuale"
I 12 quesiti per capire se il bimbo poteva essere salvato: al via incidente probatorio
Nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi, chiesta interdittiva sanitaria
Un video conferma: cuore espiantato prima di controllare il nuovo organo
Si indaga anche sul cuore artificiale e sul perché non è stato usato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views