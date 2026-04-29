Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anni

Pasquale Perna, la vittima

L'ennesimo, tragico, incidente sul lavoro, rivelatosi purtroppo mortale, quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 aprile, ad Acerra, nella provincia di Napoli: la vittima è Pasquale Perna, 37 anni, originario della vicina Cercola. L'incidente si è verificato nella zona industriale di Acerra, in un impianto di trattamento dei rifiuti: la dinamica, però, è ancora poco chiara. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno subito constatato le gravi condizioni di salute del 37enne: Pasquale Perna è stato così trasportato d'urgenza alla locale clinica Villa dei Fiori, dove è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

Sequestrato l'impianto in cui si è verificato l'incidente

Sul luogo dell'incidente mortale sul lavoro sono intervenuti, poi, i carabinieri di Castello di Cisterna, che hanno eseguito tutti i rilievi per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto; proprio per consentire lo svolgimento delle indagini, l'impianto teatro della tragedia è stato posto sotto sequestro. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: Pasquale Perna potrebbe essere stato investito da un mezzo in movimento, ma anche vittima di una caduta. La Procura di Nola ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla vicenda; non si esclude, come da prassi in casi del genere, che sul corpo di Pasquale Perna, nelle prossime ore, venga eseguita l'autopsia.