Simula incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro del dipendente: grave l’operaio, denunciato titolare

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Ha simulato che un suo dipendente fosse rimasto vittima di un incidente stradale, quando in realtà era stato coinvolto in un grave infortunio sul lavoro: per questo, a Napoli, gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale hanno denunciato un uomo di 60 anni, titolare di un'azienda di autotrasporti; l'operaio, un uomo di 63 anni originario dell'Ucraina, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

I fatti sono occorsi nella serata del 14 aprile scorso, quando gli agenti della Municipale sono intervenuti nei pressi di via Argine, alla periferia orientale di Napoli, per un presunto incidente. Il 63enne, trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania e poi trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nel Salernitano, presentava ferite compatibili, inizialmente, con un investimento pedonale.

Il 60enne si era presentato ai poliziotti come un soccorritore, dichiarando agli agenti di aver rinvenuto la vittima e la sua bici sulla carreggiata in via Vincenzo Ingangi. I rilievi eseguiti sul posto dagli agenti, però, non hanno fornito elementi compatibili con un incidente stradale e hanno fatto sorgere nei poliziotti municipali parecchi dubbi.

La serrata attività investigativa ha portato gli agenti nell'azienda di autotrasporti del 60enne, nel cui piazzale sono stati raccolti elementi utili a ritenere che l'incidente in cui il 63enne era rimasto gravemente ferito fosse accaduto proprio lì. Il titolare della ditta, sentendosi braccato, lo scorso 16 aprile si è presentato negli uffici della Polizia Municipale di Napoli accompagnato dal suo legale e ha raccontato agli agenti di aver inscenato l'incidente stradale per omettere la posizione lavorativa del 63enne, infortunatosi in azienda durante le sue mansioni, che non aveva regolare contratto. Così, il 60enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

"Voglio rivolgere il mio plauso e il mio ringraziamento agli agenti dell’Infortunistica Stradale per l'eccellente lavoro d'indagine svolto. Grazie alla loro professionalità e al loro intuito, è stato possibile smascherare un reato particolarmente odioso: il tentativo di calpestare la dignità e i diritti di un lavoratore ferito attraverso una cinica messinscena. Questo episodio conferma quanto sia alta l'attenzione della nostra Polizia Locale nel contrastare ogni forma di illegalità, specialmente quando colpisce i più vulnerabili e la sicurezza sui luoghi di lavoro" ha dichiarato Antonio De Iesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli.