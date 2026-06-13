Ischia, bagno vietato sulla spiaggia Perrone di Casamicciola: batteri fecali 10 volte oltre il limite

Superati i limiti di escherichia coli e Enterococchi intestinali a Casamicciola Terme sulla spiaggia Perrone. Bagno vietato anche a Marina di Vietri primo tratto.

Casamicciola Terme / immagine di repertorio

Vietato fare il bagno sulla spiaggia Perrone di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il mare è inquinato da batteri fecali con percentuali fino a 10 volte oltre il limite. Questo l'esito del monitoraggio dell'Arpac Mare, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dopo il prelievo di campioni effettuato il 10 giugno scorso. Dagli esami sono risultati parametri microbiologici oltre limiti nel tratto da Monte Misericordia alla Fabbrica di ceramiche. Nello specifico, i valori di Enterococchi intestinali e di Escherichia Coli sono risultati pari a 2005 per 100 millilitri, per ciascuno dei due batteri, contro un tetto massimo rispettivamente di 200 e 500. Arpac ha informato il Comune per emettere l'ordinanza di divieto di balneazione, fino a quando i parametri non rientreranno nei limiti.

Bagno vietato anche nel primo tratto di Marina di Vietri

Ma non finisce qui, perché risulta non balneabile anche la spiaggia Marina di Vietri primo tratto, che va da Bonea agli Scogli i Due Fratelli. Si tratta di acque generalmente classificate come eccellenti. Qui è stato riscontrato uno sforamento solo per Escherichia Coli di 738 per 100 millilitri contro un limite massimo di 500, al prelievo fatto il 9 giugno. Anche in questo caso l'Arpac ha informato il Comune per i provvedimenti di competenza. Tutti nei parametri, invece, gli altri campionamenti eseguiti dall'Arpac, che sono risultati conformi. Il monitoraggio della qualità delle acque marine della costa campana continuerà anche nelle prossime settimane, con i prelievi periodici e quelli mirati. L'Arpac interviene anche su segnalazione dei cittadini in caso di necessità.