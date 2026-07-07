Boccone di mozzarella di traverso, 65enne rischia di morire soffocato: salvato al Pellegrini di Napoli

Il 65enne soccorso al Pellegrini, è ancora ricoverato in prognosi riservata. Un boccone di mozzarella gli è andato di traverso, rischiando di soffocarlo.

Dei bocconcini di mozzarella (a sinistra). L’ospedale Pellegrini (a sinistra)

Il boccone di mozzarella gli va di traverso, 65enne di via Saverio Correra, nella zona del Cavone, rischia di morire soffocato. Soccorso dalla moglie, l'uomo viene portato immediatamente al vicino ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, dove gli viene diagnosticato un arresto cardiorespiratorio in corso. L'uomo è stato intubato e ricoverato in rianimazione. Salvato dall'equipe medica grazie alle manovre di disostruzione. L'episodio è accaduto domenica sera, 5 luglio, attorno alle 22, come riporta Il Mattino. Il 65enne, un operaio di origine srilankese, stava cenando con la famiglia, quando il pezzo di mozzarella gli sarebbe andato di traverso, facendogli mancare il respiro.

Il 65enne soccorso al Pellegrini, è ancora ricoverato

Quando è arrivato al Pronto Soccorso, quasi privo di coscienza, il personale sanitario si è subito avveduto della gravità della situazione, assegnandogli un codice rosso. I medici, quindi, gli hanno asportato il boccone di mozzarella dall'esofago per via endoscopica. Per motivi precauzionali, l'uomo è ancora ricoverato al Pellegrini in prognosi riservata. Ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni di salute sono attentamente monitorate ed è assistito per ritornare alla piena funzionalità. Nel caso del 65enne, il soffocamento sarebbe stato causato da un bocconcino di mozzarella con un diametro di circa 4 centimetri.

I corsi salvavita per le maestre nelle scuole a Napoli bloccati da 2 anni

Episodi del genere sono già accaduti in passato. Nel 2013 un bimbo piccolo che frequentava la scuola d'infanzia all'Arenella perse la vita proprio per un boccone di mozzarella di traverso. In questi casi, viene applicata la manovra di Heimlich, una tecnica per liberare le vie respiratorie ostruite. Recentemente, il protocollo tra il Comune di Napoli ed il Santobono per i corsi salvavita negli asili nido e nelle scuole d'infanzia in città è rimasto bloccato da 2 anni, come riportato da Fanpage.it, a causa di una diatriba tra i due enti sulle tasse locali e la comunicazione.