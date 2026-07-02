Il cucciolo Charlie chiuso in auto sotto il sole: salvato dalla Polizia Metropolitana di Napoli

Gli agenti salvano il cane, lasciato in auto sotto il sole nella zona ospedaliera di Napoli. Denunciati i proprietari per abbandono di animali.

Il cucciolo Charlie

Era in auto, soffrendo il caldo boccheggiando e cercando di "graffiare" i vetri dell'abitacolo in cerca di aria: per fortuna, una segnalazione alla Polizia Metropolitana ha fatto sì che gli agenti intervenissero, traendolo in salvo. I proprietari sono stati poi successivamente denunciati per il reato di abbandono di animali, come previsto dall'articolo 727 del Codice Penale che prevede oltre a multe salatissime (anche sopra i diecimila euro), anche la possibile detenzione e il ritiro della patente.

Charlie, questo il nome del cagnolino, era in auto nella zona ospedaliera di Napoli, sotto il solleone. L'intervento della Polizia Metropolitana ha fatto sì che il cane non riportasse ulteriori conseguenze. Affidato alle cure dei veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per gli accertamenti sanitari del caso, è risultato comunque in buone condizioni: non ha riportato conseguenze gravi e sta bene, tornando così a scodinzolare e sorridere già con i funzionari e gli agenti del Nucleo Antibracconaggio della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinati dalla Comandante Lucia Rea, che erano intervenuti. Denunciati, come detto i proprietari.