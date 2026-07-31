Corteo ultras per il centenario del Napoli, resta aperto il Lungomare: chiusa la ciclabile

Non ci saranno chiusure dovute al corteo di tifosi ed ultras che anticipa i festeggiamenti ufficiali del Calcio Napoli, previsti per domani 1° agosto.

Il lungomare Caracciolo dall'alto

Partirà nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, il corteo organizzato dagli ultras per celebrare il centenario del Calcio Napoli. Il corteo partirà da piazza dei Martiri per poi proseguire su via Calabritto, piazza della Vittoria, quindi sulla Riviera di Chiaia, piazza della Repubblica, viale Gramsci, piazza Sannazzaro, via Caracciolo, e l'arrivo previsto attorno alle 19 circa alla rotonda Diaz. Il Comune di Napoli ha deciso che, per la giornata di oggi, non ci sarà chiusura di strade, ma solo quella della corsia ciclistica di via Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Dohrn, oltre al tratto di strada di Piazza Municipio che collega via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton, proprio attorno il Maschio Angioino.

Domani invece il piano traffico sarà cospicuo, visto che i festeggiamenti ufficiali del Calcio Napoli partiranno da piazza Carità a Piazza del Plebiscito, dove è previsto un grande evento-spettacolo, mentre nella stessa Piazza Municipio è previsto un Pizza Village. Nel dettaglio: