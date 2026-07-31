Corteo ultras per il centenario del Napoli, resta aperto il Lungomare: chiusa la ciclabile
Partirà nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, il corteo organizzato dagli ultras per celebrare il centenario del Calcio Napoli. Il corteo partirà da piazza dei Martiri per poi proseguire su via Calabritto, piazza della Vittoria, quindi sulla Riviera di Chiaia, piazza della Repubblica, viale Gramsci, piazza Sannazzaro, via Caracciolo, e l'arrivo previsto attorno alle 19 circa alla rotonda Diaz. Il Comune di Napoli ha deciso che, per la giornata di oggi, non ci sarà chiusura di strade, ma solo quella della corsia ciclistica di via Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Dohrn, oltre al tratto di strada di Piazza Municipio che collega via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton, proprio attorno il Maschio Angioino.
Domani invece il piano traffico sarà cospicuo, visto che i festeggiamenti ufficiali del Calcio Napoli partiranno da piazza Carità a Piazza del Plebiscito, dove è previsto un grande evento-spettacolo, mentre nella stessa Piazza Municipio è previsto un Pizza Village. Nel dettaglio:
- dalle ore 8.00 di sabato 1° agosto: divieto di sosta con rimozione forzata in: piazza Carità; via Toledo; via Santa Brigida; via Verdi; via San Carlo; piazza Trieste e Trento; piazza del Plebiscito; divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.
- dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto: divieto di transito:nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno; in via Solitaria (con eccezioni previste dall'ordinanza); in via San Carlo; in via San Nicola da Tolentino; in Rampe Brancaccio. Istituzione del senso unico di circolazione in:piazza Carolina (direzione via Chiaia); via Chiaia secondo le modalità previste dall'ordinanza.
- dalle ore 17.30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo: divieto di transito lungo il percorso: piazza Carità (partenza); via Toledo; via Santa Brigida; via Verdi; via San Carlo; piazza del Plebiscito. Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.