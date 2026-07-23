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Festa 100 anni del Napoli, due giorni di eventi 31 luglio-1 agosto: piano traffico con divieti e strade chiuse

La festa per i 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026 partirà venerdì 31 luglio con un corteo sul Lungomare e show alla Rotonda Diaz. Il 1 agosto ci saranno la processione azzurra e la cerimonia del Centenario al Plebiscito. Il piano traffico con le strade chiuse.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Saranno due i giorni di festa per onorare il Centenario del Calcio Napoli. Si parte venerdì 31 luglio con una grande manifestazione "Napoli 1926-2026 Un Secolo di Passione", che, a quanto apprende Fanpage.it, interesserà varie strade del centro storico, per arrivare sul Lungomare di via Caracciolo e alla Rotonda Diaz attorno alle 19. Qui ci sarà un grande evento. Mentre la festa vera e propria si terrà il giorno dopo, sabato 1 agosto, con partenza alle 19,26, orario che ricorda la data della fondazione del club azzurro.

La festa del 31 luglio sul Lungomare

Mentre il 1 agosto la processione azzurra interesserà soprattutto il centro storico, con partenza da piazza Carità e show in piazza del Plebiscito, il 31 luglio, invece, il corteo sarà nella zona di Chiaia e seguirà un preciso percorso con partenza in piazza dei Martiri e prosecuzione lungo via Calabritto, piazza Vittoria, via Riviera di Chiaia, Piazza della Repubblica, aperta al traffico veicolare (in quanto via Giambattista Pergolesi è chiusa per lavori), viale Antonio Gramsci, piazza Sannazaro, via Francesco Caracciolo e arrivo alla Rotonda Diaz alle ore 19:00 circa.

Per consentire il passaggio del corteo, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico che prevede l'istituzione, dalla mezzanotte di venerdì 31 luglio e fino a cessate esigenze di sabato 1 agosto (probabilmente oltre la mezzanotte di domenica 2 agosto) della sospensione della pista ciclabile in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e viale Dohrn, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Napoli 1926-2026 Un Secolo di Passione”. Le strade interessate dovrebbero restare aperte al transito.

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La processione azzurra del 1 agosto

Il 1 agosto, invece, come detto, si terrà la Processione Azzurra, la parata in costume per il centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Sarà un grande rito urbano ispirato alle tradizioni popolari e religiose della Campania. Sarà pedonalizzata un'area di circa un chilometro del centro di Napoli. La processione partirà da piazza Carità per arrivare a piazza del Plebiscito e rappresenterà un racconto collettivo di cento anni di storia che vedrà il coinvolgimento di bambini, sbandieratori, bande popolari, processioni storiche della Campania e tifosi in un’unica narrazione visiva e sonora, in cui passato, presente e futuro si fondono in un evento partecipato e altamente spettacolare. Un momento unico capace di generare immagini iconiche di forte impatto nazionale e internazionale. All'evento parteciperanno anche i Gigli di Barra e di Nola. In questo caso le strade interessate (già in parte pedonali) potrebbero essere chiuse per l'occasione.

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