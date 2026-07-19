Festa dei 100 anni del Calcio Napoli il 1 agosto: parata con i Gigli e show al Plebiscito per la “Notte Azzurra”

La festa per l’anniversario dei 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026 si terrà sabato 1 agosto. Parata in centro con carri e gigli e spettacoli in piazza del Plebiscito e sul Lungomare. Costerà 500mila euro. Il programma completo.

La festa del Napoli in occasione del quarto scudetto

La festa per l'anniversario dei 100 anni del Calcio Napoli (1926-2026) si terrà sabato 1 agosto. Ci sarà una grande parata celebrativa in costume che andrà da piazza Carità a piazza del Plebiscito, con carri, sbandieratori e la partecipazione dei Gigli di Barra e di Nola. Una location diversa, quindi, rispetto a quella del Lungomare Caracciolo scelta per il quarto scudetto. Lo spettacolo si terrà nell'emiciclo di piazza del Plebiscito davanti al colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, dalle 21,30 a mezzanotte. Ad aprire lo show della Notte Azzurra con tutti i campioni del Napoli ci sarà il patròn Aurelio De Laurentiis.

Allo scoccare della mezzanotte ci saranno i fuochi di artificio sul Lungomare. Tutti i monumenti della città si illumineranno di azzurro. L'evento costerà oltre mezzo milione di euro, finanziati in gran parte dalla Regione Campania (450mila euro) e per il resto dal Comune di Napoli (50mila euro), che assicurerà anche la pulizia e la vigilanza con la Polizia Municipale e lo sgravio della tassa di occupazione suolo, per altri 44mila euro. Mentre il Napoli provvederà a tutta l'organizzazione artistica dell'evento, alla parata e ai fuochi pirotecnici.

Il programma del Centenario dell'SSC Napoli

Il programma completo del Centenario dell'SSC Napoli è contenuto nella delibera 307 della giunta comunale del sindaco Gaetano Manfredi approvata il 13 luglio scorso, che prevede la compartecipazione sia della Regione Campania che del Municipio nell'organizzazione della manifestazione celebrativa del “Centenario della fondazione della Società Sportiva Calcio Napoli” del 1 agosto 2026. Il provvedimento arriva su proposta del sindaco e dell'assessora al Turismo, Teresa Armato.

Il prossimo 1 agosto, infatti, ricorrono i primi cento anni della fondazione della Società Sportiva Calcio Napoli. Un traguardo da parte della squadra di calcio cittadina che rappresenterà un coinvolgimento emotivo dell’intera cittadinanza e di tutti coloro che a livello nazionale ed internazionale hanno sofferto e gioito delle vicissitudini calcistiche del Club partenopeo.

La parata azzurra al centro di Napoli

La festa del Centenario sarà divisa in tre momenti: la Processione Azzurra, la Celebrazione e la Notte Azzurra, tutti con grandissimo ospiti e spettacoli. La Processione Azzurra è la parata in costume, un momento simbolico e fondativo del centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Sarà un grande rito urbano ispirato alle tradizioni popolari e religiose della Campania. Sarà pedonalizzata un'area di circa un chilometro del centro di Napoli. La processione partirà da piazza Carità per arrivare a piazza del Plebiscito e rappresenterà un racconto collettivo di cento anni di storia che vedrà il coinvolgimento di bambini, sbandieratori, bande popolari, processioni storiche della Campania e tifosi in un’unica narrazione visiva e sonora, in cui passato, presente e futuro si fondono in un evento partecipato e altamente spettacolare. Un momento unico capace di generare immagini iconiche di forte impatto nazionale e internazionale. All'evento parteciperanno anche i Gigli di Barra e di Nola. Il Napoli allestirà apposite scenografie che saranno ispirate alle tradizioni folkloristiche e religiose campane.

Lo show in piazza del Plebiscito

La seconda fase si svolgerà in piazza del Plebiscito, dove si terrà la cerimonia ufficiale dei 100 anni della SSC Napoli. Qui arriverà la Processione Azzurra. La piazza per l'occasione sarà elegantemente vestita e scenograficamente valorizzata. Il Presidente Aurelio De Laurentiis aprirà la cerimonia insieme alle leggende del Club, alle istituzioni e ai rappresentanti del territorio, tra cui il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Prefetto Michele di Bari e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un momento solenne e simbolico che unirà la storia del Napoli a quella della Città.

La notte azzurra con i fuochi d'artificio

Alle ore 21:30, al termine della celebrazione, prenderà vita la Notte Azzurra. Piazza del Plebiscito si trasforma in un grande teatro multimediale a cielo aperto con light show, video mapping monumentale su Palazzo Reale, effetti speciali e fuochi pirotecnici. Sarà “uno spettacolo visivo senza precedenti – si legge in delibera – destinato a diventare una delle immagini iconiche di Napoli nel mondo”.

Contestualmente tutte le location iconiche coinvolte nel progetto si accenderanno simultaneamente, creando una scenografia urbana unica e visibile su scala globale. Il Maschio Angioino, Palazzo San Giacomo, Palazzo Reale, Castel Sant'Elmo, Castel dell'Ovo e gli altri monumenti diventeranno protagonisti di un racconto di luce, colori e contenuti multimediali. Il video mapping monumentale, gli effetti speciali e le installazioni luminose accompagneranno cittadini e visitatori fino alla mezzanotte, quando è previsto il gran finale sul mare con un light show e fuochi pirotecnici nel Golfo di Napoli, con Castel dell'Ovo a fare da sfondo ai 100 anni della SSC Napoli.

La festa costerà mezzo milione

La festa, come detto, costerà oltre mezzo milione. Il Calcio Napoli garantirà la realizzazione di tutti i contenuti artistici del programma, la realizzazione degli spettacoli pirotecnici, parte degli allestimenti del percorso per la processione Azzurra, nonché la direzione artistica dell’intera manifestazione.

Il 3 luglio scorso, il Calcio Napoli, come si legge in delibera, ha chiesto a Regione e Comune di “contribuire alla buona riuscita dell’evento, compartecipando alla realizzazione”, considerato il rilievo internazionale della manifestazione. Il 7 luglio i due Enti hanno accolto la proposta, considerata “una effettiva occasione di promozione della Città di Napoli e dell’intero territorio regionale nella sua cifra identitaria sia sotto il profilo sportivo, sia nella dimensione culturale, sociale e turistica”.

La Regione contribuirà con 450mila euro di fondi FSC 2021 -2027, linea di azione “Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture sportive per la promozione di eventi internazionali” dell’Accordo per la Coesione, oltre a garantire i servizi di Protezione Civile e l’assistenza sanitaria di primo soccorso gestita dall'Asl Napoli 1 Centro.

Il Comune di Napoli assicurerà una compartecipazione di 50mila euro per i costi necessari all’allestimento delle aree interessate, oltre alla copertura dei costi relativi all’occupazione di suolo pubblico, ed ai servizi resi dalla Polizia Locale e dalle società partecipate comunali.