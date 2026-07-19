Chi era il giornalista Luigi “Luca” Esposito, ucciso e dato alle fiamme ad Eboli

Per la Procura di Salerno, il corpo trovato carbonizzato è “plausibilmente” quello di Luigi Esposito, detto Luca, giornalista sportivo salernitano.

Luca Esposito

Si chiamava Luigi Esposito all'anagrafe, per tutti era Luca. Sarebbe lui, "plausibilmente", come dicono dalla Procura di Salerno, l'uomo ucciso e poi dato alla fiamme ad Eboli nella notte. La certezza sarà possibile solo dopo l'autopsia, perché il corpo era totalmente irriconoscibile. A lui i carabinieri sono arrivati soprattutto grazie all'auto ritrovata a due passi, intestata appunto a Luigi Esposito. Giornalista originario di Nocera, classe 1973, era molto conosciuto soprattutto sui campi da calcio, per la sua passione per la Salernitana, che lo aveva portato a diventare il direttore del sito Tutto Salernitana, oltre ad essere collaboratore di Otto Channel.

La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo, i carabinieri di Eboli sul posto per coordinare le indagini ed effettuare i rilievi. Una volta che l'autopsia avrà confermato che si tratti proprio di lui, le indagini si concentreranno soprattutto su due domande: chi e perché. Soprattutto, non è chiaro se l'omicidio possa essere maturato per ragioni legate al suo lavoro giornalistico oppure per altre ragioni. Tutto è ancora sotto stretto riserbo da parte degli inquirenti: i militari dell'Arma sono intervenuti dopo che questa notte era scoppiato un incendio in località Bivio Cioffi, ad Eboli, scoprendo che le fiamme avevano completamente carbonizzato un uomo, irriconoscibile anche dopo che l'incendio era stato spento. Solo in tarda mattina e dopo un lungo susseguirsi di ipotesi, la Procura di Salerno ha fatto sapere che si tratta "plausibilmente" di Luigi Esposito, per tutti "Luca". Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del NORM della Compagnia di Eboli, personale della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) dei Carabinieri di Salerno, il medico legale e il Sostituto Procuratore di turno.

Inizialmente, si era parlato di un suo lavoro presso l'Arpa Campania, ma lo stesso ente ha smentito la circostanza: