napoli
video suggerito
video suggerito

Eboli, il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un terreno vicino alla SS7bis

Il cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno vicino alla SS7bis di Eboli, nel Salernitano. Sul posto i carabinieri.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della VOPI, l'associazione volontari Pronti Intervento. Il cadavere si trovava in un'area di campagna, nei pressi di via Contrada Bivio Cioffi. Le forze dell'ordine sono state allertate da una segnalazione. Non è ancora stata diffusa l'identità delle vittima, né sono chiare le circostanze della morte. La scientifica sta eseguendo i rilievi, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Immagine
Ancora tre giorni di sofferenza per il caldo forte. Poi arriva la "spazzolata" norvegese
L'elenco dei rifugi climatici di Napoli aggiornato al 2026
Allo stadio Collana del Vomero terrazza aperta gratis per anziani e disabili fino a fine mese
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views