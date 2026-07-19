Eboli, il corpo carbonizzato di un uomo trovato in un terreno vicino alla SS7bis

Il cadavere carbonizzato di un uomo ritrovato in un terreno vicino alla SS7bis di Eboli, nel Salernitano. Sul posto i carabinieri.

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Il corpo carbonizzato di un uomo è stato ritrovato questa notte, domenica 19 luglio, attorno alle 3 in un terreno nei pressi della Strada Statale 7 bis a Eboli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza della VOPI, l'associazione volontari Pronti Intervento. Il cadavere si trovava in un'area di campagna, nei pressi di via Contrada Bivio Cioffi. Le forze dell'ordine sono state allertate da una segnalazione. Non è ancora stata diffusa l'identità delle vittima, né sono chiare le circostanze della morte. La scientifica sta eseguendo i rilievi, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.