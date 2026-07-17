Stalking al giornalista Iurillo e aggressione al presidente Wwf: condannato imprenditore

L’imprenditore Salvatore Langellotto è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per atti persecutori nei confronti del giornalista Vincenzo Iurillo e per l’aggressione ai danni di Claudio d’Esposito.

Il giornalista Vincenzo Iurillo

È arrivata la sentenza di primo grado del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Salvatore Langillotto, imprenditore accusato di stalking nei confronti del giornalista de "Il Fatto Quotidiano" Vincenzo Iurillo e per l'aggressione ai danni di Claudio d'Esposito, presidente di "Wwf Terre del Tirreno". Il giudice monocratico di Torre Annunziata ha condannato Langillotto a 2 anni e 8 mesi di reclusione per entrambe le accuse ascrittegli, mentre il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni per l'imprenditore.

Reati che sono collegati, quelli per cui Langillotto è stato condannato in primo grado. In particolare, il 26 marzo del 2023, a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, Langillotto ha violentemente aggredito Claudio d'Esposito, colpendolo dapprima con uno schiaffo e, successivamente, colpendolo con pugni e calci, tali da provocare al presidente di "Wwf Terre del Tirreno" lesioni e ferite giudicate guaribili in 40 giorni. Secondo gli inquirenti, l'aggressione ai danni di d'Esposito sarebbe da ricondurre alle numerose denunce presentate dall'uomo a tutela dell'ambiente in Penisola Sorrentina, che avrebbero leso le attività imprenditoriali di Langillotto.

Il giornalista Vincenzo Iurillo, invece, tra il 9 aprile del 2023 e il 26 gennaio del 2024, è stato oggetto di minacce e molestie da parte di Salvatore Langillotto, che hanno fatto sì che il giornalista, per un periodo, fosse anche accompagnato dalla scorta. Per gli inquirenti, gli atti persecutori nei confronti di Iurillo sarebbero da ascrivere al lavoro del giornalista e, in particolar modo, agli articoli scritti proprio sull'aggressione ai danni di Claudio d'Esposito.