Pd Ercolano, indaga l’Antimafia. La sindaca Garzia teme la commissione d’accesso al Comune

La neosindaca cerca assessori inappuntabili dopo il video del segretario locale PD che festeggia la vittoria elettorale con un pregiudicato.

Alcuni fotogrammi del video

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L'incubo di Antonietta Garzia, da poco più d'un mese proclamata sindaca di Ercolano, provincia di Napoli, si chiama «commissione d'accesso». È quel particolare tipo d'ispezione che il prefetto del territorio può disporre se si sospettano infiltrazioni della criminalità organizzata. Il suo scopo è verificare se l'azione amministrativa è stata condizionata dalla mafia, compromettendo il buon funzionamento dell'ente. Per ora non ci sarebbero elementi, ma lo spettro è dietro l'angolo.

L'obiettivo è "sterilizzare" l'azione di governo della città da ogni rischio di contaminazione. Garzia sta vagliando 4-5 nomi per gli assessori, vuole profili inappuntabili oggi più che mai, dopo il cosiddetto «video di Cozzolino». Parliamo del filmato di Antonello Cozzolino, uomo forte del Partito Democratico di Ercolano – che ride, interagisce e scherza con tale Natale Suarino, pregiudicato da poco uscito dal carcere e ritenuto uomo dei clan omonimo.

Nell'Ufficio territoriale di governo di piazza del Plebiscito a Napoli il caso Ercolano è noto al prefetto Michele Di Bari. Nulla trapela dagli uffici prefettizi ma le ombre su come si siano mossi determinati soggetti durante il voto di maggio scorso non nascono oggi. La Direzione distrettuale antimafia di Napoli è sul caso. Ci sono informative della Digos, fascicoli aperti in Procura, su vari episodi accaduti durante i giorni del voto ercolanese. Non è una novità, accade spesso nei grossi centri del Napoletano. Tuttavia, la piega che ha preso la vicenda vesuviana fa pensare che potrebbero esserci altri sviluppi.

Di certo col commissariamento del Partito Democratico a Ercolano si apre una questione: rivedere tutte le iscrizioni, soprattutto quelle dell'ultimo anno. Domanda: perché la oggi eletta consigliera Assia Riccio, la cui tessera il Pd aveva inizialmente rifiutato, è stata poi ammessa nel 2026? Cosa è cambiato nel frattempo? Chi ha firmato il via libera e perché? Quali sono le regole del partito in tal senso? E ancora: perché tutto tace su Nancy Scognamiglio, l'altra consigliera presente ai festeggiamenti in pizzeria (pizzeria la cui proprietà è oggetto di approfondimento, apprende Fanpage) coi due Cozzolino Antonello e Marco e il signor Suarino?