Blitz al Rione Salicelle di Afragola, occupate abusivamente case già sequestrate e rubata la corrente

Blitz della Polizia Locale alle case comunali del Rione Salicelle di Afragola: scoperte occupazioni abusive di case già sequestrate. Mentre legittimi assegnatati sono stati scoperti a rubare la corrente.

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Blitz della Polizia Locale al Rione Salicelle di Afragola. Scoperte occupazioni abusive di case già sequestrate e furti di corrente elettrica, con allacci direttamente alla rete nazionale. L'operazione è scattata questa mattina, giovedì 25 giugno, sotto la guida del Comandante Antonio Piricelli. La Polizia Locale ha intensificato le attività di controllo degli appartamenti di proprietà del Comune nel Rione Salicelle. Sono stati effettuati controlli di alcuni isolati, dagli accertamenti è emerso che un immobile già sottoposto a sequestro di Polizia Giudiziaria è risultato essere occupato senza alcun titolo. Per tali motivazioni l’occupante abusivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile e violazione di sigilli.

I legittimi assegnatati rubavano la corrente

Ma non finisce qui, perché le attività di controllo degli immobili sono state estese poi anche alla verifica della fornitura dell’energia elettrica. Dagli esiti dei sopralluoghi effettuati e dal controllo tecnico eseguito con l’ausilio del personale Enel e dal controllo documentale, è emerso che tre assegnatari regolari degli immobili sono risultati essere sprovvisti del contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Dagli approfondimenti è emerso che gli stessi sono risultati essere allacciati senza autorizzazione direttamente alla conduttura del gestore elettrico utilizzando un bypass, configurandosi così il reato di furto. I cittadini che hanno creato l’allaccio diretto dell’energia elettrica sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica. I controlli delle forze dell'ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni.