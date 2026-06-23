Afragola, sequestrato nuovo complesso edilizio in costruzione con case e negozi: violate le norme anti-sismiche

La Polizia Locale diretta dal Comandante Piricelli ha sequestrato una serie di fabbricati in costruzione in centro. Denunciato il titolare.

L’operazione della polizia locale ad Afragola

Sequestrato un complesso edilizio in costruzione al centro di Afragola, con case e negozi, dalla polizia locale. Violate le norme anti-sismiche. Il blitz della Polizia locale suò "mattone selvaggio", guidata dal Comandante Antonio Piricelli, è scattato questa mattina, martedì 23 giugno. Apposti i sigilli su 10 appartamenti, 4 sottotetti e un locale commerciale in costruzione al Corso Garibaldi. I caschi bianchi hanno intensificato nelle ultime settimane le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a prevenire la lotta all'abusivismo edilizio.

Sequestrato palazzo in costruzione al Corso Garibaldi

Nell’ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in materia di Polizia Edilizia, è stato ispezionato un cantiere in Corso Garibaldi, dove sono presenti più fabbricati di nuova costruzione in fase di completamento per un totale di appartamenti, sottotetti ed un locale commerciale. A seguito della ispezione eseguita unitamente all’Ufficio Tecnico servizio anti-abusivismo, delle attività di controllo del cantiere e della documentazione, è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi, in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state riscontrate violazioni in materia di distanze tra fabbricati, laddove viene prescritta la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, nonché violazioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Per le difformità accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi e le altre ipotesi di reato, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura, il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

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