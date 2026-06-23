Ucciso con un proiettile nel torace, Lorenzo Spasiano muore a 21 anni a Napoli

Carabinieri indagano su dinamica e matrice: il 21enne, incensurato, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Cardarelli di Napoli.

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Un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace questa notte nel quartiere napoletano di Miano. La vittima è Lorenzo Spasiano, classe 2004, originario del posto: l'omicidio è avvenuto sotto la sua abitazione, al numero 14 di via Caprera. Ancora tutta da accertare la dinamica: il colpo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Il 21enne, portato al Cardarelli, è morto poco dopo. Sulla vicenda, indagano i carabinieri del nucleo operativo Stella. Tutta da ricostruire, infatti, la dinamica e la matrice della vicenda.

L'omicidio è avvenuto proprio davanti ad una scuola, la succursale dell'Istituto Alberghiero Duca di Buonvicino. La vittima, fanno sapere i carabinieri, era incensurata. Si indaga in tutte le direzioni: nessuna pista è al momento esclusa dalle forze dell'ordine. Sul posto, i carabinieri del Nucleo Operativo Stella per i rilievi del caso e per coordinare le indagini.