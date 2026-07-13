Incidente a Marcianise nella notte: Rosa Rossetti muore a 21 anni, ferita la sorella gemella

L’auto sulla quale viaggiavano le due ragazze si è scontrata con un ostacolo: per Rosa Rossetti non c’è stato nulla da fare, mentre la gemella è rimasta ferita.

Un grave incidente stradale, purtroppo con esito mortale, quello che si è verificato nella notte appena trascorsa a Marcianise, nella provincia di Caserta: una ragazza di 21 anni, Rosa Rosetti, è purtroppo morta nello schianto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 21enne si trovava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla sorella gemella, che stava percorrendo viale Carlo III, tra Marcianise e San Marco Evangelista, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la vettura avrebbe violentemente impattato contro un ostacolo che si trovava sulla strada.

Immediato l'intervento, sul posto, dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Rosa Rossetti; la sorella gemella della ragazza, invece, è stata trasportata in ospedale e medicata per lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Nicola la Strada, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente.

Come da prassi in casi del genere, inoltre, la salma di Rosa Rossetti è stata trasportata all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove, nelle prossime ore, potrebbe essere eseguita l'autopsia, fondamentale ai fini delle indagini.