Incidente nella notte a Salerno, scooter contro auto: muore 15enne, grave l’amico di 21 anni

Schianto sul corso Garibaldi a Salerno tra un’automobile e uno scooter; un 15enne è morto a seguito delle ferite, l’amico 21enne è ricoverato in gravi condizioni.

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Un ragazzo di 15 anni morto, l'amico di 21 anni ricoverato in gravi condizioni: è il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte a Salerno, in cui sono stati coinvolti uno scooter, su cui viaggiavano i due ragazzi, e un'automobile. La dinamica è in fase di accertamento, sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini; si vaglia la possibilità che ulteriori informazioni utili possano arrivare dalle registrazioni della videosorveglianza.

Lo schianto è avvenuto lungo il corso Garibaldi intorno alla mezzanotte, sulla carreggiata che conduce verso la stazione centrale di Salerno, all'altezza della sede dell'Inps. Lo scooter avrebbe colpito la parte posteriore dell'automobile, non è chiaro se durante un sorpasso o se in seguito a un brusco cambio di direzione. L'impatto è stato molto forte, entrambi i veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati; in particolare il mezzo a due ruote, che dopo essere finito ha continuato a scivolare sull'asfalto.

Il 15enne, che era seduto sullo scooter come passeggero, è stato sbalzato violentemente a terra, finendo a diversi metri. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I due giovani sono stati portati all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona; il minorenne, arrivato in condizioni critiche, è stato ricoverato in Rianimazione ed è deceduto alle prime ore di oggi, 19 giugno. L'amico, anche lui in gravi condizioni, resta ricoverato nell'ospedale salernitano e i suoi parametri vengono tenuti costantemente sotto controllo.