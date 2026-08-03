napoli
video suggerito
video suggerito

“Aiutatemi a trovare chi ha travolto mio padre con l’auto”: l’appello di Mario dopo l’incidente a Torre del Greco

Eugenio Pernice, 61 anni, travolto da un’auto mentre andava a lavorare in scooter: l’autista è poi andato via. “Aiutateci a rintracciare il responsabile”
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Eugenio Pernice, l'uomo investito sullo scooter
Eugenio Pernice, l'uomo investito sullo scooter

Un venerdì come tanti per Eugenio Pernice, 61enne di Torre del Greco, nel Napoletano. Esce di casa e in sella al proprio scooter si avvia verso Napoli per andare a lavorare. Una banalità quotidiana che però si interrompe appena entrato in autostrada: un'automobile lo travolge e, dopo essersi inizialmente fermata, scappa. Poi i soccorsi, la corsa in ospedale, le operazioni: per Eugenio, è un lungo calvario al termine del quale è vivo, ma alla prese con fratture e postumi. E i figli, Valeria e Mario, non si danno pace. "Io non voglio condannare nessuno, ma almeno sapere chi è stato, farci capire la dinamica", ha spiegato a Fanpage.it il figlio Mario, che ha lanciato assieme alla sorella ed altri famigliari un appello sui social.

Mario, che cosa è successo quella mattina?

Tutto è iniziato venerdì 17 luglio: mio padre era uscito di casa per andare a lavorare a Napoli, in sella al suo scooter. Ha preso l'autostrada a Torre del Greco, il resto è quello che ci ha raccontato lui appena ha potuto: una Fiat 500 grigia che lo ha travolto, lui che finisce a terra, l'auto che si ferma ma poi riparte subito dopo. Da quel momento, è iniziata poi la corsa in ospedale, dove è arrivato in codice rosso. All'Ospedale del Mare lo hanno sottoposto a diverse operazioni, è letteralmente vivo per miracolo.

Leggi anche
Gambizzato un netturbino a Torre del Greco: indaga la Polizia di Stato

Ora come sta tuo padre?

Lo hanno operato alla gamba e alla caviglia, ha riportato la frattura del bacino e di alcune vertebre. Parliamo di un uomo di 64 anni, lavoratore: lo hanno dimesso sabato scorso, ma ora è alle prese con tutto il decorso post-operatorio. E non sappiamo ancora chi sia stato: ci siamo affidati ad un legale che si occuperà ora di tutta la parte giudiziaria, chiederà l'accesso agli atti. Ma noi abbiamo voluto lanciare, anche sui social, un appello alla persona che era alla guida, per farsi avanti.

Vuoi lanciare un appello attraverso il giornale?

Io non voglio condannare nessuno, voglio solo la verità. Voglio capire cosa sia successo quella mattina. E se questa persona leggendo questo appello può farsi avanti e aiutarci a capire.

Immagine
"Ai Campi Flegrei binari deformati e acquedotto danneggiato dal terremoto"
Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, sciame sismico con 189 scosse finito dopo 24 ore
La direttrice dell'Osservatorio Vesuviano Pappalardo: "Alte emissioni gas e sollevamento suolo continuano""
Il vulcanologo De Natale "Dobbiamo prepararci a qualunque scenario ai Campi Flegrei"
Terremoto ai Campi Flegrei, il Cnr: non si escludono scosse più forti, allerta resta gialla
Campi Flegrei, terremoto 4.7: è la scossa più forte di sempre, diversi danni e feriti
Non è il terremoto la cosa di cui ho avuto davvero paura
Terremoto Campi Flegrei, il parroco di Pozzuoli: "Palazzi sventrati e lesionati, siamo stati lasciati soli"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views