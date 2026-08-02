Terremoto 4.7 Campi Flegrei, Pappalardo (Osservatorio Vesuviano): “Alte emissioni gas e sollevamento suolo continuano”
"Non ci sono variazioni nell'andamento del bradisismo ai Campi Flegrei negli ultimi giorni, dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio". Lo afferma a Fanpage.it Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il terremoto di venerdì delle 19,46 è stato il più forte degli ultimi 50 anni, dal punto di vista energetico ed ha provocato crolli di palazzine, per fortuna disabitate, dissesti e centinaia di sfollati in tutta l'area flegrea. Lo sciame sismico ha contato 189 scosse e si è concluso ieri sera attorno alle 20. Ma stamattina sono stati registrati altri due terremoti di magnitudo 2 e 1.5.
L'Osservatorio Vesuviano Ingv sta monitorando la situazione, ma, da un primo esame, a quanto apprende Fanpage.it, sembra Gli andamenti dei parametri siano quelli consueti riportati nei bollettini. Si registrano "alte emissioni di gas e la velocità di innalzamento del suolo sono simili" a quelle dei giorni precedenti, conferma l'Osservatorio. "È tutto costante", spiega Pappalardo. Ma le misurazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni per controllare anche il minimo spostamento.
Linea Cumana Bagnoli-Torregaveta sospesa per il sisma
Stamattina, intanto, è stata convocata una nuova riunione in Prefettura del Centro coordinamento soccorsi sull'emergenza dei Campi Flegrei. Con il prefetto Michele di Bari partecipano, tra gli altri, i rappresentanti dei Comuni interessati, della Città metropolitana, della Regione e della Protezione civile. Si sta facendo un punto della situazione, con un focus specifico sulla sistemazione degli sfollati e sugli interventi necessari sul territorio.
La Linea ferroviaria Cumana, gestita da Eav, è stata sospesa sulla tratta tra Bagnoli e Torregaveta, "a causa dell'evento tellurico del 31 luglio. È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus. Sulla linea Circumflegrea la circolazione è ripresa regolarmente", precisa l'Ente Autonomo del Volturno, diretto da Pietro Diamantini.
Nella provincia di Napoli, intanto, sono stati risolti già venerdì notte i blackout connessi al terremoto: è stato rialimentato tutto già dopo la scossa, usando porzioni di rete funzionanti per fare da by-pass ai tratti danneggiati. Al momento, si registrano semplici guasti sulla rete di Bassa Tensione quindi molto isolati e circoscritti per i quali generalmente è sufficiente una segnalazione al numero verde gratuito 803500. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Assieme alla rete elettrica disservizi si sono registrati anche su quella internet.