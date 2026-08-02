Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, sciame sismico con 189 scosse finito dopo 24 ore. Oggi nuovo sisma 2.0 alle 6,50

Concluso lo sciame sismico con 189 terremoti ai Campi Flegrei, con la scossa più forte di magnitudo 4.7 di venerdì sera. Stamattina nuove scosse di magnitudo 2.0 e 1.5.

Il sisma di magnitudo 2.0 registrato alle 6,50 di domenica 2 agosto 2026

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Si è concluso ieri sera, dopo oltre 24 ore, lo sciame sismico ai Campi Flegrei iniziato con la scossa di magnitudo 4.7 delle 19,46 di venerdì 31 luglio, la più forte mai registrata negli ultimi 50 anni. Alle ore 20,47 di ieri, sabato 1 agosto, sono state 189 le scosse registrate durante lo sciame, secondo i dati dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Ma questa mattina, domenica 2 agosto, la terra è tornata a tremare, con una scossa di magnitudo 2.0 alle ore 6,50 con profondità 2,2 chilometri, seguita poco dopo, alle ore 7,45, da un'altra scossa di magnitudo 1.5 ad 1,2 chilometri, entrambe con epicentro nella zona tra la Solfatara e via Antiniana.

La scossa alle 6,50 di domenica 2 agosto di magnitudo 2.0

Sciame sismico con 189 terremoti ai Campi Flegrei

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, ha informato la cittadinanza che "l’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 19:46 del 31/07/2026 (UTC 17:46 del 31/07/2026) e costituito in via preliminare da 189 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (189 localizzati) e magnitudo massima Md = 4.7 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.Si riporta di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0".

Il terremoto 4.7 di venerdì è stato il più forte energeticamente mai registrato ai Campi Flegrei da quando è stato attivato il monitoraggio negli anni '70-'80 del Novecento. Sono stati ingenti i danni registrati in tutta l'area flegrea, con palazzine disabitate crollate, macigni staccatisi dai monti che hanno schiacciato le auto, per fortuna vuote, circa 25 feriti in ospedale, tra i quali due codici rossi. La Protezione Civile ha attivato tutte le procedure di emergenza previste dalla normativa e si segue costantemente l'evoluzione del bradisismo, il fenomeno tipico dei Campi Flegrei, caratterizzato dall'innalzamento del suolo, dai terremoti e dall'emissione di gas, come l'anidride carbonica (Co2). Il vulcanologo Giuseppe De Natale, a Fanpage.it, ha spiegato che ai Campi Flegrei "non si può escludere nessuno scenario, compresa l'eruzione".