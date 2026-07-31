Nuovo terremoto a Napoli dopo la scossa 4.7 di oggi. Ingenti danni e feriti

"Seguo con apprensione l'evoluzione degli eventi legati alla forte scossa di terremoto che questa sera ha colpito l'area dei Campi Flegrei, provocando comprensibile allarme tra la popolazione e diversi danni nell'area". Sono le parole del presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, fratello di Gaetano, sindaco di Napoli. "Desidero esprimere a nome mio e dell'intero Consiglio Regionale della Campania la più sincera vicinanza e solidarietà a tutti i cittadini coinvolti, ai feriti, alle famiglie che stanno vivendo ore di ansia e alle comunità locali delle zone più colpite. In corso la riunione dell'Unità di Crisi presieduta dal Capo Dipartimento Fabio Siciliano in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale e della Protezione Civile: l'obiettivo prioritario è coordinare gli interventi, verificare i danni e mettere in campo ogni risorsa necessaria per dare risposte concrete e immediato supporto alla popolazione. Allo stesso tempo, mi unisco all'appello alla calma lanciato in queste ore dai Sindaci del territorio. Comprendo lo stato d'animo di chi vive queste ore di paura – conclude . ma è fondamentale attenersi alle indicazioni delle autorità".