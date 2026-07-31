Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, palazzina crollata a Pozzuoli, macigni sulle auto, 8 feriti

Danni per il terremoto 4.7 in tutta l’area flegrea. Colpita soprattutto Pozzuoli, con una palazzina crollata e auto schiacciate da grossi macigni.

Auto schiacciate da macigni, la facciata di una palazzina crollata a Pozzuoli in via Girolamini, un'altra parzialmente crollata in via Pergolesi, dissesti in via Napoli, cadute di cornicioni, vetri scoppiati alle finestre, crepe nelle case e nei palazzi, suppellettili distrutte. Massi crollati dal monte Olibano. Distrutto il campanile della Chiesa di San Marco. Danni in via Matteotti, mentre in via Tranvai le persone sono rimaste bloccate fuori casa. Muro crollato sui binari della Cumana. I vigili del fuoco hanno sgomberato i palazzi da traversa Vitagliano, sottopasso, fino a via Girolamini.

Lunga la conta dei danni per il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte di sempre, che ha colpito i Campi Flegrei alle 19,46 di oggi. Al momento si segnalano 8 persone ferite lievemente in codice giallo, nessuno in pericolo di vita. Alcune persone sono state sottoposte ad accertamenti in ospedale. La scossa è stata molto violenta ed è stata avvertita distintamente in tutta la provincia di Napoli, compreso il capoluogo. In tutta l'area metropolitana sono stati segnalati blackout con persone bloccate negli ascensori. Una seconda forte scossa è stata registrata alle ore 22.

Musumeci convoca l'unità di crisi

Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, parla di "quattro feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, e tanta paura dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Le autorità locali sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l’Unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio".

Leggi anche Terremoto 4.7, epicentro Campi Flegrei

Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha convocato una riunione dell'Unità di Crisi ed è in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Secondo le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento ci sono notizie di danni sul territorio.

Danni alle case a Pozzuoli, migliaia di persone in strada

A Pozzuoli migliaia di persone in strada. Le famiglie hanno abbandonato le case poco prima di mettersi a tavola per la cena. La Protezione civile sta allestendo tende e distribuendo generi di conforto agli sfollati. Si segnalano danni in moltissimi edifici. Tra le zone colpite con crepe vistose e crolli di calcinacci via Napoli, via Matteotti, dove ci sono due palazzi lesionati, via Pergolesi, via Sacchini, via Roma.

Segnalato il crollo parziale di un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano, fondamentale per la rete di alimentazione elettrica della città. I tecnici di E-Distribuzione, fa sapere l'amministrazione comunale, sono intervenuti per gestire l'emergenza e hanno già provveduto a controalimentare gran parte delle utenze coinvolte attraverso la rete secondaria delle proprie cabine, garantendo un primo ripristino con esito positivo per una vasta area del territorio cittadino.