Rai 3 modifica il palinsesto per il terremoto ai Campi Flegrei: lo speciale TGR alle 15:00

Cambio di palinsesto Rai per la violenta scossa di terremoto avvenuta a Napoli nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio. Rai 3 oggi modifica la programmazione ma mantiene lo speciale del centenario del Napoli Calcio alle 12:20. Dedica invece ai Campi Flegrei, che tremano ancora e sono soggetti allo sciame sismico che non accenna ad arrestarsi, uno speciale TgR alle ore 15:00, “Terremoto, la lunga notte ai Campi Flegrei”.

Cambio di palinsesto Rai per la violenta scossa di terremoto avvenuta a Napoli nella giornata di ieri, venerdì 31 luglio. Rai 3 oggi modifica la programmazione ma mantiene lo speciale del centenario del Napoli Calcio, come previsto per il 1 agosto, alle 12:20. Dedica invece ai Campi Flegrei, che tremano ancora e sono soggetti allo sciame sismico che non accenna ad arrestarsi, uno speciale TgR alle ore 15:00, "Terremoto, la lunga notte ai Campi Flegrei", nel quale ci sarà uno spazio di approfondimento per un racconto approfondito sulla situazione attuale e le attività di monitoraggio sul posto.

La più violenta scossa ai Campi Flegrei degli ultimi quarant'anni, così è stata etichettata ieri dopo aver rilevato una magnitudo di 4,7. Il vulcanologo De Natale parla a Fanpage.it di imprevedibilità della situazione e di doversi "preparare a tutti gli scenari", alimentando l'idea che ormai le condizioni nella zona flegrea sono andate oltre la normale soglia di accettazione. Visto lo stato di allarme, non solo in loco, e la grande attenzione dei media in proposito (anche Fanpage.it è nei luoghi più colpiti per seguire eventuali evoluzioni), la Rai ha deciso di dedicare uno spazio con il telegiornale regionale mettendolo nel primo pomeriggio e mantenendo lo speciale "Napoli 100", dedicato al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli.

Andrà quindi in onda uno Speciale TGR dedicato all'emergenza con tutte le ultime notizie e le interviste necessaria a raccontare le ore di panico nelle quali sono sprofondati i cittadini partenopei. Lo speciale, realizzato dalla TGR Campania con il coordinamento della Direzione della Testata Giornalistica Regionale, proporrà collegamenti in diretta dai luoghi più colpiti, servizi, testimonianze, aggiornamenti e approfondimenti con esperti e rappresentanti delle istituzioni, per raccontare l'evoluzione della situazione, le attività di monitoraggio e l'impegno della macchina dei soccorsi.