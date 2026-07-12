Ascolti TV 11 luglio: Novergia-Inghilterra domina (47.4%), le repliche Ciao Darwin al 12.5%

La sfida del sabato sera televisivo tra i quarti di finale della Coppa del Mondo e la replica del programma condotto da Paolo Bonolis.

La prima serata di sabato 11 luglio è stata teatro della sfida a distanza tra i quarti di finale dei mondiali trasmessi da Rai1, con la partita Norvegia-Inghilterra, e le repliche di Ciao Darwin in onda su Canale 5. Una serata anomala, come le molte che hanno caratterizzato i mondiali di calcio in corso, visto che il match vinto dagli inglesi è andato in onda a partire dalle 23, a causa del fuso orario. Ma i numeri di questi mondiali continuano a essere una conferma del seguito per gli eventi calcistici, come confermano i dati di queste settimane. Ecco gli ascolti della prima serata di sabato 11 luglio.

Su Rai1 è andato in onda Affari Tuoi Mundial, lo speciale condotto da Stefano De Martino prima del match dei Mondiali, seguito da Notti Mondiali dalle 21.55 alle 22.42 con 2.350.000 spettatori, seguito dal match valido per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita tra Norvegia e Inghilterra, in onda tecnicamente in seconda serata, è stata vista da 4.195.000 spettatori pari al 47.4% dalle 23:01 alle 1:46 (primo tempo a 4.466.000 e il 37.5%, secondo tempo a 4.358.000 e il 53.6%, supplementari a 3.633.000 e il 60.7%).

Su Rai 2 dalle 21.20 è andato in onda il film Champagne – Peppino di Capri, scelto da 951.000 spettatori pari al 7.3% mentre Rai3 ha trasmesso in prima serata una puntata di Sapiens, un solo pianeta, seguito da 489.000 spettatori e il 3.9%. Su Rete4 è andato in onda dalle 21.30 il film La Promessa, seguito da 873.000 spettatori (6.8% di share) mentre Canale 5 ha trasmesso una replica di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, che tiene davanti al video 1.297.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Su Italia 1 è andato in onda il film Godzilla e Kong – Il nuovo impero raccoglie davanti al video 559.000 spettatori (4.3%), mentre La7 con il film Caccia a ottobre rosso raccoglie 316.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 dalle 21.30 in onda RDS Summer Festival conquista 333.000 spettatori (2.7%), mentre sul Nove c'era Crimini Italiani che raduna davanti al video 260.000 spettatori con il 2%.