Ascolti tv di ieri 30 giugno: la prima serata è spenta se non per i Mondiali (32,2%) e Iannacone su Rai 3 (5,2%)

Sono solo i Mondiali ad aver tenuto accesa la tv nella prima serata di martedì 30 giugno. Unica eccezione per Rai 3 con il programma di Domenico Iannaccone, Che ci faccio qui – La seconda vita, che sta raccogliendo grandi consensi. Gli ascolti tv di ieri, martedì 30 giugno, con il trionfo di Notti Mondiali e della partita Francia – Svezia.

Mbappé

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Sono solo i Mondiali ad aver tenuto accesa la tv nella prima serata di martedì 30 giugno. Rai 1 ha proposto la partita Francia-Svezia con inizio alle 22.40, anticipata dall'approfondimento di Notti Mondiali alle 21:55, in coda ad Affari Tuoi. Canale 5 invece ha trasmesso il film Un amore come te, accodandosi alla lunga lista di canali che si affidano al cinema per tappare i buchi di un palinsesto che d'estate prende ferie frammentate come molti italiani. Unica eccezione per Rai 3 con il programma di Domenico Iannacone, Che ci faccio qui – La seconda vita, che sta raccogliendo grandi consensi.

I dati dell'Auditel sono i seguenti: su Rai1 vince Notti Mondiali interessa 2.640.000 spettatori pari al 16.9% di share, mentre subito dopo Francia-Svezia totalizza 3.019.000 spettatori con il 32.2%. Su Canale5 Un amore come te si ferma a 1.688.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui ottiene un l'ottimo risultato di 787.000 spettatori (5.2%), non a caso anche sui social è molto commentato e ha ricevuto i complimenti pubblici di colleghe come Francesca Fagnani.

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino sta diventando sempre meno avvincente perché entrambi consolidano di volta in volta un risultato che li porta a tallonarsi vicendevolmente. Affari Tuoi infatti chiude con 3.927.000 spettatori per il 23.3% share mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna con 3.951.000 spettatori pari al 23.2% share.

Su Rai2, Storie al Bivio di Sera di Monica Setta, unico contenitore di interviste estivo della prima serata di giugno, ha totalizzato 378.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 il film Vi presento i nostri ha attirato 833.000 spettatori con il 5.5%. Meno fortunata Rete4 che ha riproposto il film Lo squalo e ottenuto l'attenzione di 599.000 spettatori (4.3%). Su La7 Destini incrociati raggiunge 484.000 spettatori e il 3.4%, mentre su Tv8 la replica di Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo, terminato giovedì scorso sun Sky e NOW, ha segnato in chiaro 384.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show 438.000 spettatori con il 3%.