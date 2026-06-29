Ascolti TV 28 giugno, vincono i Mondiali (25.6%) Racconto di una notte (16.5%), Scotti senza De Martino fa il botto (27.2%)

La partita dei Mondiali Sudafrica – Canada trasmessa da Rai1 è il programma più visto nella prima serata di ieri. Batte la serie turca Racconto di una notte proposta da Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Salta l’appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino.

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Gli ascolti TV di domenica 28 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto il consueto appuntamento con i Mondiali, ma anche film e serie tv. Rai1 ha proposto la partita Sudafrica – Canada. Su Canale5, la serie tv Racconto di una notte. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha intrattenuto gli spettatori senza la concorrenza di Affari tuoi di Stefano De Martino.

I Mondiali su Rai1 battono la serie turca di Canale5

La sfida della prima serata di domenica 28 giugno. Rai1 ha proposto agli spettatori la partita Sudafrica – Canada, valida per i Mondiali. L'evento sportivo si è concluso con il risultato di 0-1 ed è stato seguito da 3.741.000 spettatori pari al 25.6% di share. Ancora una volta il calcio si impone nel palinsesto e vince la gara degli ascolti. Canale5 con la serie turca Racconto di una notte, può fare ben poco. La fiction, infatti, si è fermata a 1.797.000 spettatori con il 16.5% di share.

La ruota della fortuna al 27.2% di share

In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino non è andato in onda per lasciare spazio agli appuntamenti previsti dai mondiali. Al contrario, Canale5 ha trasmesso regolarmente La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha fatto un boom di ascolti: 4.119.000 spettatori pari al 27.2% di share, dimostrando di avere ormai conquistato un pubblico di fedelissimi.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Elsbeth. La serie tv che racconta le avventure di un'avvocata penalista ha registrato 454.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Rai3 spazio all'approfondimento di Presa diretta – Estate con Riccardo Iacona. Il programma ha raccolto 716.000 spettatori pari al 5.1% di share. Rete4 con Delitti ai Caraibi ha interessato 392.000 spettatori con il 3% di share. Italia1 ha proposto Hitch – Lui si che capisce le donne. Il film con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James ha interessato 748.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Tv8, Radio Italia Live Il Concerto da Palermo è stato seguito da 495.000 spettatori con il 3.9% di share. Sul Nove, la replica de La Corrida condotta da Amadeus ha registrato 387.000 spettatori con il 3.7% di share.