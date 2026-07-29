Ascolti Temptation Island 2026 di ieri 28 luglio: un’edizione da record con picchi fino al 35% di share

Gli ascolti tv della serata di ieri, martedì 28 luglio 2026, riportano i riflettori su Canale5 e su Temptation Island che conquista 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1%. Un’edizione da record, che segna numeri fuori dalle metriche solite dell’Auditel di prima serata e stabilisce un primato di piattaforma su Witty e Mediaset Infinity. Su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica chiude a 1.820.000 (13.4%).

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Gli ascolti tv della serata di ieri, martedì 28 luglio 2026, riportano i riflettori su Canale5 e su Temptation Island che conquista 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1%. Un'edizione da record, che segna numeri fuori dalle metriche solite dell'Auditel di prima serata. Su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica chiude a 1.820.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Fenomeno Temptation Island: un'estate all'insegna delle tentazioni

Il debutto del 24 giugno di Temptation Island 2026 era già stato molto positivo. Nonostante la concorrenza dei Mondiali di calcio, aveva raccolto 3,569 milioni di telespettatori con il 27,6% di share, mentre la seconda puntata ha confermato il forte interesse del pubblico, salendo a 3,819 milioni. La vera svolta è arrivata l'8 luglio: la terza serata ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori, facendo registrare il 32,3% di share e consacrando definitivamente il reality come leader assoluto del prime time. La quarta puntata ha segnato una lieve flessione fisiologica, ma il programma è rimasto stabilmente sopra il 30% di share. Il raddoppio settimanale non ha fermato la crescita, anzi. Nella parte finale dell'edizione Mediaset ha scelto di raddoppiare gli appuntamenti, strategia che avrebbe potuto frammentare il pubblico, ma che invece si è rivelata vincente. La puntata del 20 luglio ha superato il 31% di share, mentre quella del 22 luglio ha addirittura migliorato la propria performance con 3.739.000 spettatori con uno share del 31.6%, confermando come il pubblico fosse ormai completamente coinvolto dalle vicende delle coppie. I falò conclusivi con le ultime due puntate di lunedì e martedì 27 e 28 luglio hanno segnato veri e propri record di ascolto, con oltre il 34% di share, e picchi di 35%, e una platea ormai calda per la puntata di stasera sul "cosa è successo un mese dopo", che riavvolge il nastro sugli epiloghi fuori dai rispettivi villaggi e le scelte fatte ai falò di confronto.

Il conduttore Filippo Bisciglia

Anche i dati della Total Audience raccontano una platea sempre più ampia, grazie alla fruizione in streaming e on demand che ha contribuito ad aumentare ulteriormente il numero complessivo degli spettatori. È indubbio che il programma targato Fascino e spinto sull'ammiraglia Mediaset sia uno dei fenomeni della tv generalista e non solo. Si aggiunge il dato delle piattaforme Witty e Mediaset Infinity, senza contare l'enorme ritorno sui social, dove a ogni puntata il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, spicca nei top trend con commenti, frame video e meme. Si scommetterà sempre di più su questo titolo che resta una certezza dell'estate italiana, durante la quale la tv resta prevalentemente spenta e lo spazio occupato dagli smartphone e dai vari device ha la meglio con le visioni on deman e i recuperi di film e serie.

Gli ascolti tv del 28 luglio sulle altre reti generaliste

Su Rai2 Ritorno in Paradiso ha totalizzato 536.000 spettatori pari al 3.8% mentre su Italia1 Bastardi senza gloria ha chiuso con 759.000 spettatori per il 5.8%. Su Rai3 Lucio per Amico – Ricordando Battisti si è distino con 966.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer è arrivato a 656.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Onda Prima Serata ha ottenuto l'attenzione di 626.000 spettatori e il 4.2%. Infine su Tv8 Casino Royale 198.000 spettatori (1.6%) e sul Nove Segnali dal futuro 276.000 spettatori con il 2.1%.