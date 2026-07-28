Ascolti tv di ieri 27 luglio: Temptation Island da record vola al 34%, regge Il Giovane Montalbano (14.3%)

Gli ascolti tv di lunedì 27 luglio. Su Canale 5 nuova puntata di Temptation Island che sigla il record stagionale di share, mentre su Rai1 tengono le repliche de Il Giovane Montalbano. In access prime time La Ruota della Fortuna stacca nettamente L’Eredità Summer.

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Gli ascolti tv di lunedì 27 luglio confermano ancora una volta il dominio incontrastato del palinsesto estivo da parte di Mediaset. Nel pieno della stagione calda, la programmazione televisiva ha offerto al pubblico una scelta variegata tra docu-reality, repliche di fiction amate, approfondimenti giornalistici e cinema. Su Canale 5 la serata è stata dominata dagli intrighi sentimentali di Temptation Island 2026 condotto da Filippo Bisciglia, mentre Rai1 ha risposto puntando sulla sicurezza delle storie nate dalla penna di Andrea Camilleri con Il Giovane Montalbano.

Gli ascolti della prima serata: Temptation Island tocca il picco stagionale

Il prime time di lunedì 27 luglio ha registrato un vero e proprio exploit per Temptation Island. Il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha conquistato ben 4.390.000 spettatori pari a uno share record del 34% tra le 21:39 e le 00:30. Un risultato straordinario che rappresenta il punto più alto dell'edizione estiva 2026, confermando un trend di crescita costante: partito dal 27.6% al debutto di giugno, il programma era progressivamente salito al 30.3% a metà luglio fino al 31.6% della scorsa settimana, per poi infrangere il muro del 34% nella puntata di ieri. Su Rai1, la scelta di schierare in replica Il Giovane Montalbano si è rivelata una solida alternativa per il pubblico in cerca di una narrazione fiction. L'episodio con Michele Riondino nei panni del celebre commissario ha interessato 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share dalle 21:49 alle 23:49, tenendo botta di fronte allo strapotere della concorrenza commerciale.

L'access prime time: La Ruota della Fortuna batte L'Eredità Summer

Nella fascia dell'access prime time prosegue senza scossoni il confronto tra i due principali access del palinsesto. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti si conferma leader assoluto della fascia: dopo l'anteprima Gira La Ruota della Fortuna (3.593.000 spettatori e il 23.3%), il gioco vero e proprio ha raccolto 4.649.000 spettatori pari al 28.2% di share. Più staccata su Rai1 L'Eredità Summer condotta da Marco Liorni: la versione estiva del celebre game show si è fermata a 2.599.000 spettatori con il 15.8% di share, confermando la difficoltà nell'arginare il ritmo del competitor di Mediaset.

Le altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, i dati Auditel registrati dalle altre reti della televisione generalista e tematica nella prima serata di ieri: